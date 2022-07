Approvato assestamento di bilancio Regione Veneto, le dichiarazioni del Presidente Zaia e della Giunta

“Ringrazio il Consiglio regionale per l’attenzione dimostrata per le deleghe che mi competono ed esprimo soddisfazione per l’approvazione da parte dell’assemblea di palazzo Ferro Fini del Progetto di legge n. 147, d’iniziativa della Giunta, relativo all’Assestamento del bilancio di previsione 2022-2024. Tra le risorse approvate vi sono delle voci che hanno beneficiato di un ulteriore margine di liquidità che riguardano settori delicati ed importanti per la nostra comunità.

I settori che avranno maggiori risorse a disposizione sono: fauna selvatica (650 mila euro), pesca e acquacoltura (500 mila euro), promozione dello sport (130 mila euro), impiantistica sportiva (800 mila euro). Alla cultura sono state assegnate ulteriori risorse per 370 mila euro di cui 120 mila euro a supporto delle sale cinematografiche a seguito della presentazione di un emendamento d’iniziativa consiliare”