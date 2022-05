I Titoli di Slot Machine Più Pagati di Playtech

Non tutti i giocatori sanno che i casinò non sviluppano i giochi. Ci sono alcune eccezioni, ma nella maggior parte dei casi aggiungono semplicemente titoli di fornitori di software alle loro collezioni. Playtech è uno dei principali fornitori di giochi di slot machine, disponibili su siti di gioco d’azzardo di alto livello come https://rabona.com/it/games/slots.

Il modo migliore per scoprire un nuovo fornitore di software è provare i suoi titoli migliori. Oggi passeremo in rassegna le slot machine più paganti della società, iniziando con alcune slot a basso margine della casa e terminando con i giochi con i valori RTP più alti al mondo.

Cinerama, 98,84%

Il primo gioco della nostra lista è Cinerama, con un valore RTP del 98,84%. Il valore di ritorno al giocatore di una slot rappresenta la percentuale media di scommesse restituite ai giocatori come vincite. È l’esatto opposto del margine della casa, il che significa che più alto è l’RTP, meglio è per il giocatore.

Cinerama è una grande slot machine a tema cinematografico con cinque rulli e cinque linee di pagamento. Il gioco è stato rilasciato nel 2009, quindi le immagini sono un po’ datate, ma il gioco è ancora molto elegante. Il basso numero di linee di pagamento la rende un gioco perfetto per i principianti, in quanto non dovrete nemmeno considerare le diagonali, per non parlare delle linee di pagamento più difficili.

Anche le funzioni aggiuntive del gioco sono piuttosto semplici. Cinerama offre simboli Wild e giri bonus, ma c’è anche un jackpot progressivo che si può vincere in questo gioco. La somma più bassa che si può scommettere qui è di 0,05 euro, il che la rende accessibile anche ai giocatori a basso budget.

Tropic Reels, 98,95%

Tropic Reels è un gioco pubblicato nel 2009. A differenza di Cinerama, questa slot machine ha solo tre rulli e cinque linee di pagamento, il che significa che le diagonali sono disponibili per le scommesse. Il valore RTP del gioco è del 98,95%, il che la rende una delle slot meglio pagate di tutti i tempi, ma c’è ancora molto da scoprire con Playtech!

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive, non ce ne sono molte in Tropic Reels. Infatti, l’unica vera caratteristica che il gioco ha da offrire è un simbolo Wild, che è abbastanza standard per quasi tutte le slot. La puntata minima è di soli 0,01 euro.

Ocean Princess, 99,07%

Ocean Princess è una slot con un layout piuttosto insolito: ha tre righe e cinque rulli. La maggior parte delle slot è progettata in orizzontale, il che rende questo gioco piuttosto speciale. Come si può intuire, il tema è l’oceano, ma per essere stata rilasciata nel 2016, le immagini sono piuttosto scarse.

Tuttavia, il gioco ha ancora molto da offrire. In primo luogo, il suo valore RTP è del 99,07%, il che lo rende molto più attraente. In secondo luogo, ci sono alcune meccaniche uniche come la funzione Slot Hold che rendono il gioco più interessante. Infine, ma non per questo meno importante, il moltiplicatore massimo della puntata è di x1.000 con Ocean Princess, un valore superiore a quello di molti altri giochi di questa lista.

Ugga Bugga, 99,17

Rilasciata nel 2006, Ugga Bugga è la slot machine più vecchia della nostra lista. Presenta il tema della giungla e ha un layout insolito con dieci rulli separati e una linea di pagamento per ciascuno. Il gioco è davvero unico, quindi provarlo sarà meglio di qualsiasi descrizione che possiamo fornirvi. Fortunatamente, è possibile trovare facilmente online una versione demo gratuita di Ugga Bugga.

Goblin’s Cave, 99,32%

Goblin’s Cave è l’ultimo gioco della nostra lista e la slot meglio pagata di Playtech. In effetti, non c’è nessun’altra slot che possa eguagliare Goblin’s Cave in termini di valore RTP. Anche se la slot presenta una griglia 3×3 molto semplice con solo tre linee di pagamento, è stata uno dei giochi più popolari della società fin dal suo rilascio originale nel 2007.

Anche la grafica del gioco non è eccezionale, poiché non è invecchiata bene. Le caratteristiche, tuttavia, sono abbastanza varie per un gioco così vecchio. L’elenco delle meccaniche aggiuntive include i simboli Wild, i simboli Scatter, il gioco Bonus e il gioco automatico.

