Bilancio Amia 2021: investimenti per 2,5 milioni di euro, risanato l’80% delle perdite economiche

“Fin dal 2018, dopo quasi un decennio targato Tosi, contraddistinto da poche luci e molte ombre, come testimoniato dal pesantissimo default che aveva messo in ginocchio l’azienda, dalla disastrosa situazione generale e strutturale in cui versava Amia e da numerose inchieste, anche gravi, che hanno toccato direttamente la società, abbiamo dato da subito segnali fortissimi di discontinuità e rottura con il passato. Il bilancio appena approvato è l’ennesima dimostrazione di una politica all’insegna del risanamento economico, della trasparenza, del restyling gestionale e manageriale, del mantenimento occupazionale, reso possibile grazie alla lungimiranza della trasformazione in-house. Viene confermato il buono stato di salute, la solidità e l’efficienza della società, segno che i nostri sforzi sono stati premiati. Grazie anche ai nuovi cassonetti intelligenti la raccolta differenziata è passata dal 40% al 71% nei quartieri interessati dal progetto. In 10 anni non si ricordavano investimenti o decisioni della precedente amministrazione in tema di raccolta differenziata. Nel 2020, in tutta la città, con l’attuale Cda, il dato si attestava invece al 54% contro il 46% del 2013, quando era sindaco Flavio Tosi. Risultati assolutamente incoraggianti, che hanno spinto l’amministrazione Comunale a decidere di estendere questo progetto in tutta la città. Senza dimenticare l’installazione di oltre un centinaio di telecamere ed un rinnovato impegno da parte da parte del nuovo corso di Amia nel riciclo dei materiali. Siamo particolarmente orgogliosi degli investimenti realizzati in questi anni. L’obiettivo è sempre stato di offrire quella qualità dei servizi che ci chiedevano i cittadini. Siamo una delle città con la Tari più bassa in Italia, e Verona, come riconosciuto da numerosi indicatori e da migliaia di turisti che visitano ogni anno la città, è sicuramente un esempio virtuoso in tema di pulizia, verde e decoro cittadino”.