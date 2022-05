Il maxi-tappo al Palio del Chiaretto di Bardolino

Consorzio Verona Due, Serit e Consiglio di Bacino promuovo la raccolta benefica dei tappi in sughero e dei mozziconi di sigaretta

Torna il Palio del Chiaretto su lungolago Cornicello e tornano a Bardolino la raccolta dei tappi in sughero e dei mozziconi di sigaretta promossa da Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Serit e Consiglio di Bacino Verona Nord con finalità di sensibilizzazione ambientale e importanti risvolti etici.

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero posizionerà, in tutti gli stand, dei contenitori dedicati alla raccolta e all’avvio al riciclo dei tappi in sughero stappati dalle bottiglie di Chiaretto. Secondo un recente sondaggio, il 91% dei migliori vini al mondo selezionati da Wine Spectator nel 2021 sono sigillati con tappi in sughero «Vino e sughero sono due prodotti della natura, uniti da una lunga storia di rispetto e tutela ambientale – spiega la Presidente del Consorzio di Bacino Verona Due, Giorgia Speri – Considerando che il sughero è al 100% riciclabile, abbiamo voluto contribuire a questa festa adoperandoci perché i tappi delle bottiglie stappate vengano raccolti e correttamente avviati al riciclo. E giovedì saremo nelle classi della scuola primaria di Bardolino per educare i più piccoli alla corretta raccolta differenziata e al rispetto per il territorio». Non solo: i tappi in sughero raccolti in occasione del Palio del Chiaretto a Bardolino sono destinati ad essere donati all’associazione veronese Le.Viss. perché il ricavato conseguente al riutilizzo, sia destinato alla cura del malato ematologico e al sostegno della ricerca sulle leucemie.

Per incentivare la partecipazione, Serit posizionerà un grande raccoglitore a forma di tappo di fronte a Villa Carrara Bottagisio così che tutti, compresi i turisti, possano contribuire all’iniziativa come dichiarato da Massimo Mariotti, Presidente di Ser.i.t. «Anche per questa manifestazione, come di consueto, Ser.i.t. mette a disposizione alcuni operatori di modo che, anche sotto il profilo dell’igiene e del decoro, l’evento possa svilupparsi nel migliore dei modi. Come nelle precedenti edizioni e anche in occasione di altri eventi avvenuti a Bardolino, i nostri addetti svuoteranno i contenitori dei tappi per consegnarli a Le.viss. La novità di questa edizione del Palio del Chiaretto è rappresentata da un maxi tappone all’interno del quale tutti sono invitati a conferire i tappi in sughero».

Il presente e il futuro della vinificazione, come quelli del turismo eno-culturale, passano dalle strategie per ridurre l’impronta ecologica di queste attività sul territorio. Ma altrettanto impegno è richiesto a cittadini e turisti «Metteremo a disposizione gratuitamente anche dei portamozziconi lavabili e riutilizzabili, da riporre in tasca o in borsa, per contrastare il malcostume di gettare a terra, nei canali di scolo, nelle caditoie e nelle acque del lago i mozziconi di sigaretta. Un comportamento che ha un alto costo economico e sociale per il Comune e ambientale per tutti noi, dato cheun mozzicone gettato a terra impiega da 1 a 2 anni per decomporsi e smettere di rilasciare sostanze inquinanti, che diventano da 2 a 5 anni se è gettato nel Lago» conclude il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, Gianluigi Mazzi.

© Riproduzione riservata