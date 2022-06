Il Presidente di Amia Bruno Tacchella incontra Elisa. Amia green partner dell’evento Heroes 2022 Friend of Planet

Sostenibilità ambientale, sensibilizzazione ed educazione alle tematiche “green”, una corretta informazione sulla raccolta differenziata e sul rispetto dell’ecosistema. Elementi che possono e devono coniugarsi con il mondo della musica. Da qui il connubio tra Amia ed “Heroes 2022 Friend of Planet”, il festival in corso a Verona dedicato all’ambiente.

Il presidente Bruno Tacchella si è recato presso il Green Village a Palazzo della Dogana, dove fino a domani sera (martedì 31 maggio) sono in programma iniziative, eventi, spettacoli e laboratori dedicati alle realtà sostenibili e all’ecosistema.

Qui ha incontrato Elisa per un saluto e per ribadire l’importanza dei messaggi legati all’ecosostenibilità portati avanti dalla cantautrice durante il suo tour e da Amia, da anni impegnata in attività di formazione, informazione e sensibilizzazione a 360 gradi sugli stessi argomenti.

La società di via Avesani è presente presso il Green Village con un proprio stand, dove vengono distribuiti materiale informativo, gadgets a tema e brochure. Sempre Amia ha inoltre fornito agli organizzatori centinaia di pezzi di stoviglie interamente biodegradabili e compostabili, utilizzati da turisti e visitatori durante la kermesse.

