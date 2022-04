Nuova AmiaVr Spa. Partiti i 90 giorni per la creazione della società comunale

Da oggi partono i 90 giorni di tempo per la creazione della nuova NewCo comunale AmiaVr Spa. Passaggio che dà avvio al procedimento per l’affidamento in house della gestione dei rifiuti urbani e d’igiene urbana della città e di manutenzione delle aree verdi.

Per tutto il processo di trasformazione di Amia Verona Spa, le attività oggi esistenti saranno garantite, senza alcuna interruzione dei servizi. Inoltre, tutti i quasi 600 dipendenti saranno mantenuti, senza alcuna modifica dei posti di lavoro esistenti.

La NewCo comunale AmiaVr Spa, a totale partecipazione del Comune, provvederà infatti all’acquisizione del 100% della partecipazione in Amia Verona Spa, per un valore complessivo dell’operazione pari a 15.045.505 euro. In questo modo la società Amia Verona Spa non si estingue, ma prosegue i propri servizi.

A dare il via all’intera operazione furono, nel settembre 2019, due mozioni sottoscritte da consiglieri della maggioranza, approvate dal Consiglio comunale. La prima, dai consiglieri Massimo Paci e Mauro Bonato, la seconda con primo firmatario il consigliere Laura Bocchi.

Fusione inversa

Passaggio finale. Al termine del processo di trasformazione di Amia Verona con l’acquisizione al 100% da parte della NewCo comunale, si procederà a una fusione inversa. Attraverso questa fusione la NewCo stessa confluirà in Amia, la quale a sua volta dovrà adeguare lo Statuto per avere le caratteristiche di società in house providing. Alla società così ridefinita potranno essere affidati direttamente, da parte dell’Autorità di Bacino Verona Città, i servizi di igiene ambientale, e da parte del Comune la manutenzione del verde.

Previsti con il Piano di trasformazione, fra il 2022-2036, investimenti per un totale di circa 60 milioni. Di questi, 20 milioni di euro saranno investiti nel primo biennio 2022-2023, per immettere apportare da subito risorse importanti per il rilancio della nuova struttura aziendale.

Ad illustrare l’importante risultato raggiunto è stato questa mattina il sindaco Federico Sboarina insieme all’assessore alle Aziende partecipate Stefano Bianchini. Presenti anche i consiglieri di maggioranza Massimo Paci di Fratelli d’Italia, Paola Bressan di Forza Italia, Matteo De Marzi, Daniele Perbellini, Roberto Simeoni di Battiti Verona Domani e Anna Grassi della Lega Nord.

“Il via libera arrivato ieri sera dal Consiglio – sottolinea il sindaco – completa un iter complesso, che ha portato a realizzare di un’operazione non facile, iniziata con il blocco del Project finance di Amia che era stato prospettato dalla precedente amministrazione. Un progetto fallimentare, che avrebbe penalizzato una delle nostre principali aziende di servizi, mettendone seriamente a rischio il futuro economico e lavorativo di molti dei suoi dipendenti. Anche per questo la revoca del project è stata richiesta dalla totalità dei lavori di Amia, che con l’in house si vedono oggi garantita la continuità lavorativa. Prima di procedere con la NewCo comunale, abbiamo però lavorato per la fusione di Agsm Aim, che è stato un passaggio essenziale per arrivare oggi alla genesi dell’in house. Raggiunti tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Riusciti a garantire la continuità dei posti di lavoro e, con Amia in house, rendere sempre più efficiente l’azienda. Trovo curioso che un consigliere di minoranza abbia parlato ieri in Consiglio di coerenza, dichiarando il suo voto favorevole all’operazione. Lo stesso consigliere che, nella precedente amministrazione, aveva appoggiato in giunta il fallimentare Project finance di Amia”.

“Un percorso lungo e complesso, che garantisce la futura solidità economica di Amia – ricorda Paci –, iniziato dopo l’operazione di fusione Agsm-Aim, dalla quale siamo partiti portando avanti numerosi incontri di confronto con le parti interessate. Un lavoro che ha mirato innanzi tutto a mantenere tutti i posti di lavoro, garantendo la continuità in servizio ai 598 dipendenti. Ora ci sono 90 giorni di tempo per la creazione della nuova NewCo comunale AmiaVr Spa. Da luglio partirà la nuova società. In questa fase di transizione i servizi continueranno regolarmente, senza alcuna interruzione. Cercheremo di migliorare sempre di più il servizio per i cittadini. Anche per questo sono previsti 60 milioni di investimenti, 11 dei quali per l’efficienza dell’azienda”.

“Le critiche sollevate dai consiglieri di minoranza su una presunta attuale mala gestione di Amia sono sbugiardate dai numeri – dichiara il consigliere Paci –. Ricordo che sotto la precedente amministrazione l’azienda aveva un deficit di 3,2 milioni. Situazione completamente invertita oggi. Infatti, dopo alcuni anni di pareggio, Amia chiude i suoi bilanci in utile, in una situazione gestionale complessivamente migliorata, in cui sono state sopperite tutte le carenza trovate dopo la precedente amministrazione. I consiglieri di minoranza devono smetterla di dire falsità. Questa amministrazione ha lavorato bene e merita d’essere riconfermata per un altro mandato”.

