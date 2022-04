Prosegue nei mercati la campagna “anti-mozziconi” di Amia

Tappa al mercato di San Michele Extra

Consegnati centinaia di gadgets e materiale informativo

Prosegue nei mercati cittadini la campagna di sensibilizzazione ideata da Amia “Mozziconi a terra? No grazie”. Ad un paio di settimane dal lancio dell’iniziativa, sono già oltre 500 i posacenere tascabili in plastica consegnati e distribuiti gratuitamente ai cittadini, nelle piazze, durante manifestazioni ed eventi e presso le Ecomobili Amia, presenti a rotazione in tutti i mercati cittadini.

Utili gadgets, materiale informativo, brochure, spot radio-televisivi e social network.

Queste in sintesi le azioni messe in campo dalla società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella per combattere questa grave e dannosa forma di inciviltà, accrescendo tra la collettività la sensibilizzazione sul problema ed in particolare il senso di responsabilità dei fumatori, affinchè non vengano mai più dispersi mozziconi nell’ambiente.

L’obiettivo della campagna

L’obiettivo della campagna è quello di avere una città sempre più pulita e sostenibile, liberando strade e marciapiedi cittadini da questa pericolosa e purtroppo diffusa tipologia di rifiuti (si calcola che ogni anno nel mondo vengono consumate circa 6 miliardi di sigarette). Per tutta la durata della campagna, nei punti Ecomobile presenti settimanalmente in tutti i mercati cittadini, operatori della società forniranno informazioni sul corretto conferimento dei mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori e distribuiranno gadgets e brochure. In coordinamento con l’Amministrazione comunale, in vista della stagione turistica, saranno incrementati gli appositi contenitori per sigarette già presenti in diversi punti della città.

Questa mattina il presidente Tacchella ha consegnato centinaia di posaceneri ai volontari dell’associazione A.N.I.O.C., che si occuperanno della distribuzione in occasione di eventi, sagre e manifestazioni di vario genere.

