Transizione ecologica – Veneto. Marcato: “Siamo pronti, l’idrogeno sarà la chiave”

“Il Distretto del riscaldamento del Veneto è pronto ad affrontare la transizione ecologica e le sfide del PNRR. Con 7.000 persone coinvolte e 2 miliardi di fatturato coinvolge tre province: Padova, Vicenza, e Verona.

È una realtà che ha tutte le caratteristiche per far fronte alle nuove sfide e per farlo servono tecnologia e imprese che sappiano lavorare con l’idrogeno, che è una grande opportunità di sviluppo per questo distretto produttivo importantissimo. E la Regione è pronta a fare la propria parte”.

Questa la riflessione dell’Assessore allo sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, dopo l’incontro di ieri pomeriggio a Vicenza promosso da Confindustria sul tema “Rivoluzione energetica: l’idrogeno come vettore per la decarbonizzazione”.

“La Presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia, ha chiesto alla Regione Veneto di giocare un ruolo fondamentale, mettendo a sistema un modello di collaborazione fra ente pubblico, impresa e università – sottolinea ancora l’Assessore regionale -. Noi, con il progetto Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità, con Veneto Sviluppo e il suo Comitato Tecnico Scientifico, siamo in grado di affrontare questa sfida per continuare ad essere un’economia forte e perché la transizione ecologica sia un’opportunità concreta per le nostre imprese”.

