Festival dell’acqua 2022. Bottacin: “Semplificare le normative e sfruttare le nuove tecnologie”

L’Assessore regionale all’Ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin, è intervenuto oggi al Festival dell’acqua, in svolgimento a Torino. Tra i delicati temi discussi sono state evidenziate le azioni di controllo sugli utilizzi idrici e le misure per la gestione delle crisi idriche.

“I problemi dell’acqua sono di doppia natura – ha evidenziato l’Assessore veneto – quando ce n’è troppa e crea i danni che sempre più frequentemente vediamo, o quando ce n’è troppo poca. Tematica che, nel secondo caso e quest’anno in particolare, è stata caratterizzata dall’esigenza di adottare delle misure dirette a ridurre il più possibile i disagi dovuti alla prolungata carenza di precipitazioni”.

“In Veneto abbiamo attutito parzialmente il colpo grazie a investimenti strutturali messi in campi nel passato, come ad esempio il MOSAV (Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto), una infrastruttura di interconnessione delle reti idriche, indispensabile per assicurare un corretto approvvigionamento idropotabile nell’intero territorio regionale. Interconnessioni e accumuli sono gli interventi infrastrutturali su cui continuare a investire”.

“Spesso tuttavia la realizzazione di queste opere viene rallentata, se non addirittura bloccata da normative statali ormai anacronistiche e che vanno semplificate.

Ma oltre alle infrastrutture è fondamentale sfruttare anche le nuove tecnologie – ha concluso l’Assessore -. In tal senso come Veneto abbiamo sviluppato un ambizioso progetto, denominato PIMOT (Piattaforma Intelligente di Monitoraggio Territoriale), che attraverso l’intelligenza artificiale è in grado di creare un sistema informativo multirischio per l’aggregazione di dati raccolti da sistemi di monitoraggio diversi facendo in modo che comunichino assieme. Per definire le priorità di intervento e gestire in maniera oculata le risorse, come l’acqua. Da tempo ho chiesto al MITE il finanziamento del progetto, ma purtroppo senza esito”.