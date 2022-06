“Bresciaoggi” pubblica foto esclusive de “Il Giornale dei Veronesi” sulla zuffa con accoltellamenti di domenica 5 giugno

Il quotidiano “Bresciaoggi”, oggi 7 giugno, ha pubblicato a pag. 13 l’aggiornamento sulla violenta rissa con accoltellamenti tra pakistani innescata nel pomeriggio di domenica scorsa in via Corsica, nella città lombarda. Una zuffa finita nel sangue che il direttore responsabile de “Il Giornale dei Veronesi”, ospite nelle immediate vicinanze dell’accaduto, ha documentato con esclusivi video e foto.

Un paio di queste immagini, che mostrano il soccorso a tre feriti dopo le fasi più crude della rissa, sono state riprese da “Bresciaoggi” (previa autorizzazione in tal senso) definendole blandamente come “registrate da un passante” (sic) e non quale cruda cronaca colta professionalmente al volo dal direttore responsabile anche a costo di rischiare in prima persona.

Poco male: rimane l’innegabile scoop (l’ennesimo) della nostra testata, non circoscritta ai soli confini scaligeri…

