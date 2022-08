Borsa di Milano: settembre bollente?

Il peggio per i corsi era alle spalle, ma alti e bassi (soprattutto) ci sarebbero stati!

Questo è quello che avevamo anticipato nell’ultima puntata di questa rubrica, quella dedicata alla valutazione del secondo trimestre 2022 della Borsa di Milano.

E così è stato! Dopo un inizio di luglio ancora titubante (e con nuovi ribassi), le borse hanno intrapreso la via di una crescita veloce e decisa, recuperando in poche settimane i livelli visti in aprile. Sarà vera gloria? O questa crescita é stata dettata da necessità tecniche di molti operatori (per riequilibrare i pesi in azioni nei fondi e nelle gestioni patrimoniali) e da volumi ridotti ed “estivi” degli scambi?

Probabilmente si ballerà ancora, e molto. Il calo dell’inflazione registrato negli Stati Uniti nell’ultima rilevazione sembra, infatti, più una rondine, che non fa primavera, che non un chiaro e netto cambio del trend in atto. Si attendono a breve nuove indicazioni dalle Banche Centrali circa le politiche che terranno in autunno, ma l’impressione è che nulla cambierà.

Continueranno gli aumenti dei tassi, anche aggressivi, nel tentativo di abbassare l’inflazione riducendo gli eccessi di liquidità in circolazione e rallentando la crescita economica con il rischio, quindi, che si crei un raffreddamento dello sviluppo economico e una possibile recessione (che i banchieri centrali si augurano controllata, ma che potrebbe anche non esserlo).

La possibile ulteriore escalation della crisi Ucraina (legassi anche blocco dei gasdotti dalla Russia per “manutenzioni”), e le scadenze elettorali italiane, potrebbero essere ulteriori variabili da considerare. Toccherà alla diplomazia internazionale, e all’abilità dei partiti che vinceranno le elezioni in Italia, a tentare di frenare le tensioni che, ad oggi, sembrano più che probabili.

Sotto alcuni dei principali risultati degli indici al 18 agosto (confronto con fine 2021):

Ftse Mib : 22.986, -15,9% (era -22% al 30/06/22)

: 22.986, -15,9% (era -22% al 30/06/22) Nasdaq : 13.506, -17,2% (da -29,5% a fine giugno)

: 13.506, -17,2% (da -29,5% a fine giugno) S&P500 : 4.284, -10% (-20,6% al termine del secondo trimestre)

: 4.284, -10% (-20,6% al termine del secondo trimestre) Dax: 13.697, -13,8% (era -19,5%)

Matteo Peretti