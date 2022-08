Massimo storico per bolletta energetica: 4,1% PIL

Boschetto: “E’ vero allarme per le piccole imprese. Caro-energia sia prima emergenza per prossimo Governo”

Iraci Sareri: “Non solo aiuti: imporre stop alle speculazioni”

24 agosto 2022 – “Il caro-energia è l’emergenza che dovrà essere affrontata per prima dal nuovo Governo, in continuità con le azioni calmieratrici già messe in campo dal Governo Draghi. Abbiamo apprezzato lo sforzo che il legislatore ha messo in campo in questo lungo periodo di difficoltà, ma dobbiamo nel contempo lamentare l’assoluta insufficienza e inadeguatezza degli aiuti per l’abbattimento dei costi. L’azzeramento degli oneri generali di sistema, ai valori odierni della bolletta dell’energia elettrica, praticamente incide per meno del 10% sul totale dei costi. E’ veramente poca cosa. Certo, abbiamo un ulteriore aiuto con il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per i maggiori costi del gas e dell’elettricità sostenuti nel 2022 rispetto a quelli del 2019, ma dobbiamo dire che siamo veramente lontani dal considerarlo un aiuto importante”. Ad affermarlo è Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

Nel corso del mese di agosto si sono acuite le tensioni sui mercati energetici, generando un impatto straordinario sui prezzi di gas ed elettricità che amplifica incertezze e rischi per le imprese e per l’economia italiana. L’analisi dei dati pubblicati dall’Istat nei giorni scorsi evidenza che a giugno 2022 i prezzi all’importazione di petrolio e gas risultano più che raddoppiati (+108,1%), portando il valore delle importazioni di energia a toccare quota 100 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi, mentre la bolletta energetica – il differenziale tra import ed export di energia – sale a 77,8 miliardi di euro su base annua, raggiungendo il massimo storico del 4,1% del PIL e superando il precedente picco del 4% registrato nell’autunno del 2012.

La bolletta è peggiorata di 1,3 punti di PIL dopo l’invasione dell’Ucraina e di 2,7 punti nell’arco di dodici mesi.

“Le cause dei rincari vanno affrontate in una prospettiva strutturale – aggiunge il Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri –: gli aiuti, i ristori, non sono sufficienti e gravano sul bilancio statale. Bisogna fermare ad ogni costo qualsiasi speculazione messa in atto da coloro che si sono semplicemente dimostrati senza scrupoli, con il risultato di mettere in ginocchio interi sistemi produttivi e di conseguenza intere economie nazionali. Inoltre, occorre attuare incisive politiche di diversificazione del mix energetico, puntando sulla riduzione della dipendenza dal gas russo, investendo sulle energie rinnovabili e sull’efficienza”.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri

Altrettanto importante, secondo Confartigianato, intervenire sulla composizione tariffaria con una misura strutturale di riduzione degli oneri generali in bolletta e il loro finanziamento mediante altre forme di gettito.

“Non è pensabile affrontare l’autunno e l’inverno – afferma il numero uno della Confartigianato provinciale – con il rischio che il caro bolletta ci porti verso una nuova recessione, dopo le fatiche che il sistema produttivo sta facendo per tentare di ‘rimanere aperto’”.

La percentuale del 15% calcolata sui costi della materia energia del 2° trimestre 2022 (sempre che nel 1°trimestre 2022 la spesa sia stata superiore del 30% sull’analogo trimestre 2019), è troppo bassa.

Anche per il gas è decisamente insufficiente la formula analoga che prevede il 25% del credito d’imposta da calcolare sui costi della materia gas del 2° trimestre 2022.

“Ci saremmo aspettati almeno un credito d’imposta reale del 50%, ma calcolato su tutto il 2022, e non da applicare per i conteggi al solo periodo primaverile, quando i consumi del gas sono in buona parte delle imprese molto bassi.

Abbiamo bisogno di uno Stato al nostro fianco – concludono Boschetto e Iraci Sareri – che metta in campo benefici importanti e pesanti. Dato che, come ha evidenziato il Presidente del Consiglio Mario Draghi nell’intervento al Parlamento europeo, nessun bilancio nazionale è in grado di sostenere questi sforzi da solo, è indispensabile che a livello europeo si giunga rapidamente all’introduzione di un tetto al prezzo del gas e che si mettano in campo interventi finalizzati a contenere l’impatto dei rincari sulle micro e piccole imprese, impedendo una escalation dei casi di lockdown energetico che porterebbe ad una severa recessione. Oggi è il momento di dimostrare realmente che quello che va bene per le piccole imprese e gli artigiani va bene per l’Italia”.

Roberto Iraci Sareri e Roberto Boschetto

Energia elettrica: prezzo unico nazionale (PUN)

Gennaio 2019-agosto 2022, media mensile, agosto 2022, media primi 21 gg. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Gme

Bolletta energetica

Gennaio 1993-giugno 2022, cumulato ultimi dodici mesi, in % PIL