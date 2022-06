Il caro energia si fa sentire in cucina: alle stelle i prezzi di verdura e pasta

Tutti noi sappiamo quanto sia importante tenere sotto controllo le spese in casa, soprattutto di questi tempi, considerando la super inflazione e i prezzi alle stelle. Una situazione che riguarda ad esempio il costo di verdure e pasta che – insieme ad altre materie prime – è schizzato in alto a causa del caro energia. In sintesi, la crisi economica si sta facendo sentire non solo per quel che riguarda il prezzo del gas e dell’energia elettrica, ma anche nel settore alimentare.

L’impatto del caro energia sulla nostra cucina

La crisi energetica, come detto, ha spinto molto in alto i prezzi di alimenti come le verdure e la pasta, insieme ad altre materie prime come la farina. In base alle analisi di settore, questo “scherzetto” costerà alle tasche delle famiglie italiane oltre 8 miliardi di euro nel 2022. Si tratta di previsioni che devono essere prese sul serio, che potrebbero sfociare in un qualcosa di più grande e che devono allertare i cittadini.

Per confermare la gravità della situazione, basta approfondire i numeri, per scoprire che anche i salumi sono andati incontro ad un aumento del prezzo sostanzioso. I salumi si collocano in realtà al terzo posto di questa classifica, con una previsione di spesa di circa 1,3 miliardi di euro nel 2022. Il primo e il secondo posto, invece, vengono rispettivamente occupati dal pane (insieme a pasta e riso) con una spesa di quasi 2 miliardi di euro, e dalle verdure (1,5 miliardi di euro). Nonostante tutto, esistono alcune strategie che possono aiutarci a non rinunciare ai nostri amati piatti, risparmiando al tempo stesso sulla spesa.

Consigli su come risparmiare in cucina

Per prima cosa, bisogna fare molta attenzione ai consumi di energia, che ovviamente spingono in alto il costo delle bollette. Per evitare gli sprechi è ad esempio possibile usare un bollitore elettrico per scaldare l’acqua per il tè o il caffè, piuttosto che tenere il fornello acceso a lungo. In alternativa, si può utilizzare il forno a microonde per cucinare i cibi, in quanto consuma meno energia di un forno tradizionale. Inoltre, potrebbe tornare utile dare un’occhiata alle pagine di alcuni erogatori di energia in grado di proporre delle tariffe luce più convenienti di quelle attuali, così da ottimizzare ancor di più le nostre strategie di risparmio. L’acquisto degli elettrodomestici con una classe energetica alta è un altro tassello che si aggiunge a questo mosaico votato al risparmio: pur essendo un costo importante, si tratta comunque di un investimento destinato a ripagarsi nel medio o lungo termine. Un buon modo per risparmiare sulla spesa è quello di acquistare prodotti di stagione, che in genere sono anche di qualità migliore, oltre ad avere un costo inferiore. Infine, si suggerisce di acquistare solo ciò che serve, evitando di sprecare alimenti.

*I.P.

© Riproduzione riservata