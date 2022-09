Piano energetico, intesa tra Regione Veneto e RSE. Zaia, “Lavoriamo per l’autonomia energetica”

“La situazione attuale impone una riflessione seria e non rinviabile sul tema dell’energia; è un ambito sul quale la Regione del Veneto sta lavorando da anni con l’obiettivo di definire le linee strategiche di intervento a supporto di cittadini e imprese. Il nuovo Piano Energetico in via di definizione è essenziale al fine di raggiungere l’obiettivo, per questo abbiamo siglato un accordo di programma che ci garantisce di avere tutte le migliori competenze in questo campo”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annuncia la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Regione e “Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.”, finalizzato alla collaborazione nel settore energetico, con particolare riferimento alla definizione e all’attuazione della pianificazione di settore, in un’ottica di transizione, sicurezza e autonomia energetica.

Lo scorso marzo l’amministrazione regionale ha avviato i lavori per la redazione del nuovo Piano Energetico regionale e per l’aggiornamento delle politiche e della pianificazione del settore energetico in coerenza con gli obiettivi di policy individuati a livello di UE e dalla programmazione comunitaria e con le linee di indirizzo nazionali del PNIEC (Piano Nazionale Energia e Clima) e del PTE (Piano Transizione Ecologica).

“La necessità e l’urgenza di definire le scelte strategiche regionali in materia di energia deriva anche dalla crisi energetica in atto che colpisce imprese e cittadini e costituisce un freno allo sviluppo economico del territorio – spiega l’Assessore regionale all’energia del Veneto, Roberto Marcato -. L’evoluzione del quadro internazionale impone poi una revisione delle fonti di approvvigionamento energetico a favore delle fonti energetiche rinnovabili e pone il tema della sicurezza e dell’autonomia energetica al centro delle politiche regionali”.

Nell’ambito delle attività legate alla definizione del nuovo piano energetico, è previsto anche il coinvolgimento di soggetti esterni dotati di competenze specialistiche in relazione alle materie da trattare. Tra questi figura Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (RSE), società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e si occupa di ricerca finalizzata all’innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell’economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale.

L’accordo (come da DGR 734 del 15 luglio 2022) prevede l’avvio di una collaborazione tra la Regione del Veneto e RSE al fine di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, attività di supporto, informazione e approfondimento di tematiche finalizzate a: