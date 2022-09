Elezioni 2022: le richieste di Casartigiani al mondo politico

Prando: “Non è più il tempo delle promesse, dalla politica vogliamo un impegno serio, è a rischio la tenuta del Paese”

L’Artigianato e le Piccole e Medie Imprese per sopravvivere hanno bisogno di riforme, di politiche e di sostegni da parte del Governo e del Parlamento. Casartigiani Veneto chiede ai futuri eletti un impegno su questi temi per tutte le attività produttive artigiane, per le attività dei servizi a cose e persone, per il settore dei trasporti e per tutte le Pmi.

“Non ci bastano più le promesse, dalla politica vogliamo un impegno serio e tangibile per mettere in salvo le tantissimi Pmi che ogni giorno si scontrano con la farraginosa burocrazia italiana, con i costi delle bollette che sono fuori controllo e con tutta una serie di difficoltà che ostacolano la crescita del Paese e la tenuta del suo sistema economico e produttivo”, commenta il Segretario regionale Andrea Prando.

Le richieste di Casartigiani