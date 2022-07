Siccità, si allentano i divieto per l’uso di acqua potabile a Verona. La nuova ordinanza del sindaco Tommasi

Siccità, si allentano i divieti per l’uso di acqua potabile ai fini non domestici.

Dal 9 luglio al 31 agosto è consentito annaffiare orti e aree verdi nelle ore serali e notturne.

Le recenti piogge che nei giorni scorsi hanno interessato, se pur in modo sparso, il territorio comunale e provinciale, consentono di allentare le misure adottate con l’ordinanza sindacale dell’1 luglio. A favore di minori divieti, anche l’abbassamento delle temperature e le previsioni meteorologiche che indicano una situazione stabile per i prossimi giorni.

Queste le premesse che hanno portato il sindaco Damiano Tommasi a firmare oggi una nuova ordinanza che, nell’ottica di contenere i disagi ai cittadini, consente l’utilizzo dalle 21 alle 6 dell’acqua di rete anche per l’irrigazione delle aree verdi oltre che per fini potabili, igienico sanitari e per l’irrigazione dell’orto, mantenendo le limitazioni previste per il lavaggio automezzi, riempimento piscine e quanto altro non sia strettamente necessario al fabbisogno umano.

Ciò anche in considerazione del fatto che il verde può contribuire alla riduzione delle temperature nelle aree urbanizzate e offre ristoro e refrigerio per contrastare il caldo estivo.

La misura si applica non solo ai giardini e prati ornamentali di privati ma anche enti e associazioni che gestiscono importanti aree verdi fruibili dal pubblico (quali ad esempio, le aree verdi di pertinenza di ospedali, università, ecc).

Divieti

Fino al 31 agosto, dalle 6 alle 21, l’uso dell’acqua potabile proveniente da fonte idrica resta limitata ai soli fini domestici e sanitari, mentre rimane vietata per il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino, per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.

Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro.

Attività e servizi esclusi dai divieti

Per ragioni di pubblica utilità, rimangono esclusi dalle limitazioni: