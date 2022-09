Anche le case di riposo a rischio per il caro bollette

Il caro bollette potrebbe essere il colpo di grazia per le case di riposo veronesi già in fortissima difficoltà. La Regione ne è al corrente visto i numerosi appelli che non lasciano scampo ed oggi è ancora più chiaro per i cittadini veronesi visti i dati prodotti dalla struttura veronese più rappresentativa della provincia, l’Istituto Assistenza Anziani di Verona, che, dati alla mano, ha dichiarato un aumento del 45% dei costi energetici che causerà una perdita pesante nel bilancio di quest’anno.

Questo è un settore chiave della società che deve avere la priorità fra gli argomenti affrontati a livello regionale e nazionale, che incide sostanzialmente sul settore occupazionale e mette a rischio i servizi fondamentali per i nostri anziani che si ripercuoterebbero su un’assistenza famigliare impossibile per la maggior parte dei casi e insostenibile per gli altri.

Per le IPAB si potrebbe “correggere” l’Irap adeguandola al privato, che paga la metà, in considerazione del fatto che la stessa Regione non ha ancora provveduto, unica in Italia, a varare la legge sulla trasformazione e riforma delle Ipab che è stata prevista oltre vent’anni fa.

La professionalità del personale ha raggiunto livelli tali da offrire servizi di alta qualità di assistenza agli anziani non autosufficienti, con un ruolo ormai sempre più simile a quello dei reparti di geriatria o lungodegenza, una realtà occupazionale del territorio che non possiamo permetterci di perdere.

Il nostro è un appello alla politica perché sia un tema da trattare subito per evitare che il sistema imploda generando danni economici e sociali incalcolabili.

Gottardi Stefano Segretario Generale

Imbriani Antonio Responsabile Terzo Settore UIL FPL di Verona