La Love Writing ai “20 anni della Giornata della Didattica”

È sì la scrittura dell’amore e dell’amicizia, ma è anche la narrazione degli affetti: ciò di cui si è affetti. Un progetto professionale o lavorativo, un sogno nel cassetto, un hobby, un’aspettativa tradita persino una malattia, con la Love Writing, escono allo scoperto, attraverso il metodo dell’apertura a caso di un libro, la guida della Love Writer, e con la scrittura su carta e con la penna.

Questa è una delle quattro proposte educative che “Pedagogista in quartiere”, capitanata dalla dott.ssa Barbara Gaiardoni specializzata in dipendenze affettive nell’ambito del disagio scolastico e professionale, fa agli adulti, agli allievi e alle allieve delle scuole di ogni ordine e grado; in occasione del ventesimo compleanno della Giornata della Didattica, che si terrà giovedì 8 settembre 2022 dalle h.9.00 alle h.18.00, presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona.

Chi aderirà a questo “assaggio” di Love Writing, sarà invitato a narrare su uno sketchbook di 285×366 mm., dotato di 110 fogli, un ampio spazio che potrà ospitare non solo scritture ma disegni, illustrazioni e doodle. Spetterà ai partecipanti scegliere come raccontarsi!

Per ulteriori informazioni consultare barbaragaiardonipedagogista.it