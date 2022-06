Pomeriggio di sangue tra pakistani in via Corsica, a Brescia | FOTO e VIDEO

“Il Giornale dei Veronesi” documenta l’intervento

di polizia e soccorritori

Brescia, 5 giugno 2022 – Un violento scontro tra fazioni rivali degenerato con accoltellamenti ha scatenato il panico, attorno alle ore 15:00, nella frequentata via Corsica, a non molta distanza dalla stazione ferroviaria, una delle qaṣba in cui sono concentrati soprattutto immigrati dalle origini arabe ed asiatiche. E proprio nei pressi del ristorante etnico Al Nawab s’è infiammata la furia tra pakistani, forse iniziata altrove ed in precedenza, per “regolare” conti o dissapori a suon dapprima di scazzottate e, poi, stando a testimoni, con il saltar fuori d’un coltellaccio brandito da un tizio.

Come documentato da video e foto pubblicati in esclusiva da “Il Giornale dei Veronesi” (il cui direttore responsabile era ospite in quei momenti appunto in via Corsica, a pochi metri dalla zuffa finita nel sangue), almeno quattro uomini sono stati feriti e curati dall’intervento del personale di due ambulanze, accorse sul posto dopo l’arrivo di tre volanti della polizia di Stato i cui agenti hanno provveduto al fermo di alcuni degli antagonisti.

