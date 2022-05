Baby gang rapina un ragazzino in via Roma. Identificati i responsabili, Sboarina propone lavori socialmente utili

Le 10 telecamere situate nelle vicinanze in via Roma, Castelvecchio, via dei Mutilati, piazza Cittadella piazza Bra e Porta Nuova sono state fondamentali per identificare e continuare a lavorare sull’episodio di rapina che ieri pomeriggio è avvenuto in via Roma ai danni di un minorenne da parte di coetanei. La Polizia Municipale ha consegnato diverse ore di filmati che hanno ripreso la scena.

Questo ha permesso ai Carabinieri l’immediata azione sui colpevoli.

Leggi le dichiarazioni del sindaco Sboarina “Il messaggio è chiaro chiunque compia attività illecite a Verona ha le ore contate. Questo perché c’è un forte presidio del territorio, fra videosorveglianza e coordinamento delle Forze dell’Ordine coordinato dal Prefetto. Ringrazio infatti il Comandante Carrozza dei Carabinieri per il pronto intervento e la professionalità dei suoi uomini. Ribadisco la mia proposta di lavori socialmente utili per i minorenni che si macchiano di reati, così come ho già scritto al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Una misura significativa che, nella fase di formazione dei ragazzi, servirebbe da insegnamento per rendersi conto di quanto hanno fatto. Raccogliere gli escrementi dei cani lasciati da qualche incivile o aiutare le persone anziane che hanno bisogno dei giovani permetterebbe loro di imparare il rispetto per gli altri e la propria città. Concetti che forse non hanno ancora interiorizzato”.

Leggi le dichiarazioni dell’assessore alla Sicurezza Padovani “L’idea è che venga istituito un daspo urbano per i minorenni. Fortunatamente Verona, rispetto ad altre città, ha meno problemi di questo genere, ma credo che sia necessario valutarne l’attuazione visto che tanti ragazzi che compiono determinate azioni vengono da fuori città, quindi non residenti nel Comune”.

