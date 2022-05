Donna incinta investita sulle strisce in via Mantovana. Patente ritirata all’automobilista 29enne

Brutto incidente ma per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina in via Mantovana, dove una donna incinta è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, che sono ben visibili perché di ultima generazione dotate di lucine al led.

Erano le 9.30 quando, di fronte alla gioielleria Benetti, un’auto diretta verso il centro si è fermata alle strisce per fare attraversare la donna. La macchina è stata però sorpassata da un’Audi TT che proveniva nello stesso senso di marcia e che quindi ha centrato in pieno il pedone vicino alla linea di mezzeria.

Il conducente, un uomo di 29 anni, è risultato negativo all’alcoltest.

Fortunatamente, le condizioni della donna al momento non paiono gravi anche se ha riportato diverse ferite dovute dall’impatto. La signora è stata immediatamente soccorsa e portata all’ospedale di Borgo Trento per le medicazioni e i controlli al bambino.

All’automobilista è stata ritirata la patente.

