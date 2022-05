Arrestato 34enne con numerosi precedenti in stazione Porta Nuova grazie al fiuto del pastore tedesco “Zac”

Un cittadino italiano, di 34 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.

In particolare, ieri mattina, durante i controlli straordinari “Rail Safe Day”, in collaborazione con l’unità cinofila della Guardia di Finanza di Villafranca, il giovane è stato fermato in stazione in quanto “ZAC” lo ha segnalato ai poliziotti.

Accompagnato negli uffici di Polizia, il fiuto del cane ha permesso agli agenti di trovare nello zaino del ragazzo, ben nascosto, un involucro contenente circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, poi sottoposta a sequestro.

L’arresto del 34enne, con numerosi precedenti per spaccio, è stato convalidato.

© Riproduzione riservata