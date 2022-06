Ennesima aggressione nel carcere di Montorio, un detenuto straniero armato di lametta si scaglia contro un agente

Dopo una settimana circa dal grave fatto di cronaca accaduto presso il carcere di

Verona Montorio, aggressione ad un poliziotto con taglio dietro ad un orecchio e 3

punti di sutura con prognosi di sette giorni, rieccoci nuovamente con una nuova

aggressione avvenuta ieri in tarda mattinata nei confronti di un poliziotto

penitenziario.

Questa volta un detenuto straniero si è letteralmente scagliato contro un agente in

servizio, aggredendolo con una lametta, l’agente è poi dovuto ricorrere alle cure del

pronto soccorso del nosocomio cittadino.

Quanto accaduto è un fatto gravissimo, con una violenza inaccettabile;

purtroppo ormai ogni giorno continuano a giungere notizie di aggressioni al

personale di polizia penitenziaria da tutt’Italia, ma a Verona il trend incomincia ad

essere in continuo aumento e la situazione diventa sempre più destabilizzante.

Il nostro pensiero va al poliziotto aggredito, a cui va tutta la nostra solidarietà e

vicinanza.

Il fatto grave accaduto ieri evidenzia ancora una volta la necessità di un intervento

urgente da parte dei Superiori Uffici Dipartimentali e organi Preposti, non si può più

continuare con continue aggressioni in danno al personale ed continui eventi critici;

un escalation che non può più essere tollerata, il personale in

servizio a Verona è ormai allo stremo.

E’ per tale motivo che, questa Segreteria Regionale nei prossimi giorni chiederà al

Signor Prefetto della città di Verona un incontro urgente al fine di poter segnalare

dettagliatamente la grave situazione in cui versa l’istituto scaligero.

USPP TRIVENETO

