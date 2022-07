Controlli straordinari della Polizia Locale nei quartieri e in stazione a Verona. Ecco i risultati

Sei pattuglie della Polizia Locale con due unità cinofile e il nucleo operativo di polizia giudiziaria hanno effettuato nella serata di mercoledì approfonditi controlli in zona Stazione, lungo i Bastioni, a Veronetta e nella zona di San Massimo dove erano segnalati spacciatori e degrado.

Il report dei controlli antidegrado

Complessivamente sono state identificate 127 persone, 34 sanzioni al codice della strada, due sequestri di sostanza stupefacente per circa 30 gr, due veicoli compendio furto recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, due daspo urbani, un veicolo sequestrato perchè scoperto da assicurazione.

Controllate anche 8 aree verdi e tre parchi-giochi.

Grazie al fiuto di Pico ed Axel sono state rinvenute dosi di hashish, abbandonate da ignoti che si sono dileguati alla vista delle pattuglie.

Controllata la zona del Tempio Votivo e p.le XXV Aprile, la zona Stadio, via delle Coste, piazzale Guardini, P.ta Vescovo, salita XX Settembre, Giardini Baden Powel, Alto S. Nazzaro, via Valeggio, via Valerini, via Mameli e via Maestro Martino 14, con particolare attenzione a sei esercizi pubblici su cui sono in corso agli accertamenti della polizia amministrativa.

Gli agenti hanno proceduto anche al controllo di piazza Libero Vinco e la zona di San Massimo con i parchi di via Don Leonardi, via Sesini, via Friuli dove sono stati identificati 9 ragazzi, con segnalazione alla Prefettura di una persona quale assuntore di droga.