Rapina un giovane in Corso Porta Nuova: arrestato 20enne con numerosi precedenti

Si è avvicinato ad un giovane chiedendogli una sigaretta e, dopo aver ricevuto risposta negativa, gli ha strappato con forza dal collo una catenina d’oro. Dopo una breve colluttazione con la vittima, il malvivente ha poi tentato di fuggire ma è stato raggiunto e arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

È accaduto questa notte, poco dopo l’una, in Corso Porta Nuova.

Il malvivente – un 20enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti per rapine, furti, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e per reati in materia di stupefacenti – dopo aver sottratto la catenina, ha colpito la vittima che aveva tentato di bloccarlo, per poi fuggire a piedi inseguito dal giovane malcapitato.

La fuga del 20enne è stata breve: in pochi minuti, infatti, è stato raggiunto in via Faccio dagli agenti delle Volanti, allertati dalla vittima, che lo hanno arrestato per rapina.

Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

