Rubano all’interno delle auto in sosta in via Nascimbeni: arrestati i due giovani

Sono stati individuati dagli agenti delle Volanti subito dopo la segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura, i due giovani che, nella notte appena trascorsa, hanno rubato all’interno di due auto posteggiate in via Nascimbeni.

I due uomini, un 20enne e un 21enne, sono stati notati intorno alla mezzanotte mentre si aggiravano tra le auto in sosta per poi introdursi all’interno dell’abitacolo di un’auto da cui hanno asportato e forzato una valigetta in metallo.

Quando i poliziotti sono arrivati, i due giovani erano seduti a bordo di un’altra auto parcheggiata, intenti a rovistare all’interno dell’abitacolo. A terra, accanto al veicolo, i poliziotti hanno anche rinvenuto l’arnese utilizzato dai due giovani per l’effrazione delle autovetture.

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato continuato.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto di entrambi e ha disposto, nei confronti del ventunenne, l’obbligo di dimora nel comune di Nogara.

Sempre ieri, intorno alle 18.30, in Piazzale XXV aprile gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 22enne e un 44enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è scattato dopo che i due uomini si sono opposti con forza ai poliziotti che li avevano fermati nel corso del normale servizio di controllo del territorio.

Questa mattina il giudice, all’esito del rito direttissimo, ha convalidato gli arresti.