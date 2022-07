Vendeva hashish ai minorenni in stazione Porta Nuova: arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato, pochi giorni fa, dalla Polizia Ferroviaria di Verona per aver venduto una dose di hashish ad un minore.

Il giovane è stato individuato durante un controllo, eseguito in collaborazione con una unità cinofila della Polizia Locale di Verona, nel piazzale XXV Aprile davanti alla stazione ferroviaria, nell’area riservata alle fermate dei bus, mentre cedeva della sostanza ad uno studente di passaggio.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale e del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova lo hanno così sottoposto a perquisizione personale rinvenendo e sequestrando il denaro appena incassato, in quanto provento dell’attività di spaccio.

Il trentatreenne, arrestato in flagranza per il reato di cessione di stupefacenti, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.