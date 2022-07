In Piazza Bra il nuovo museo dedicato alla Lirica Veronese ed Internazionale

Da ufficio a Museo iconico…

Finalmente Verona ha la sua galleria Museale dedicata alla Lirica Veronese ed Internazionale.

Aprirà i battenti in Piazza Bra ( EX ufficio turistico ) con un Vernissage esclusivo il giorno 2 agosto 2022 alle ore 18.30.

2 agosto, non a caso, debuttò in Italia sul palcoscenico dell’Arena con La Gioconda di Amilcare Ponchielli, quando una giovanissima Maria Callas (1923-1977) scoperta da colui che creò la stagione Operistica Veronese, GIOVANNI ZENATELLO.

Nel 1947, quando ricopriva l’incarico di direttore artistico della stagione estiva all’Arena di Verona, Zenatello, dietro consiglio del giovane basso russo-veronese Nicola Rossi-Lemeni, ascoltò il giovane e promettente soprano Maria Callas in un provino nella sua casa newyorkese e ne rimase colpito, tanto da assegnarle la parte principale ne La Gioconda di Ponchielli, mettendola così sulla strada verso il futuro successo.

“La Galleria sarà unica nel suo genere, non canonica e statica, ma visionaria e avveniristica, un tuffo tra pop art e il classico iconico intoccabile, Verona merita di avere spazi culturali come questo che guardano al futuro, non dimenticando ciò che ci ha reso famosi in tutto il globo.

Plasmare il passato per rendere la cultura innovativa e personale, con l’unico mood di Accessibilità a 360 gradi per tutti, ovunque.

“Arte”, oggi, comprende un variegato mondo di forme, espressioni, materie e significati: non è solo sinonimo di manufatto artistico, ma può riguardare molto altro e molto di più: tecnologia, innovazione, comunicazione, spettacolo e, più in generale, cultura”.

