Melone di Verona, cresce la produzione del 5,3%. Mostra e concorso al Mercato Coperto

“Al momento per i meloni veronesi sono positivi i prezzi alla produzione, soprattutto per i frutti di buona pezzatura. Il melone è un frutto che viene consumato con il caldo per cui questi ultimi giorni a causa delle temperature più basse si è registrato un leggero rallentamento nelle vendite. Attualmente non si verifica un accavallamento con le produzioni del Sud Italia per cui ci auguriamo che i prezzi ai produttori possano ancora crescere. Resta il dubbio che si possa ottenere il giusto prezzo, in considerazione dell’aumento dei costi di produzione dalle piantine ai fertilizzanti fino al gasolio per i mezzi in campo”.