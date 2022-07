Riello festeggia 100 anni, posizionata per un futuro solido e sostenibile

LEGNAGO (VR), 01 luglio 2022 – Riello, produttore leader di sistemi e tecnologie per il riscaldamento, la climatizzazione e l’efficienza energetica nei settori residenziale e commerciale leggero e leader mondiale nella tecnologia della combustione, celebra quest’anno il suo 100° anniversario di fornitura di soluzioni innovative per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione (HVAC). Fin dall’inizio, Riello ha innovato e si è evoluta per rispondere alle sfide di un segmento in continua e rapida trasformazione. Oggi Riello crea soluzioni per contribuire a creare un futuro più sostenibile. Riello fa parte di Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), leader mondiale nella fornitura di soluzioni per l’edilizia e la catena del freddo sane, sicure, sostenibili e intelligenti.

L’invenzione della tecnologia di combustione da parte di Pilade Riello in una piccola officina di Legnago, vicino a Verona, ha cambiato il modo in cui le industrie producono calore e acqua calda. Oggi l’azienda ha un’impronta globale e una gamma di prodotti innovativi e in continua crescita per i settori residenziale e professionale. Riello sviluppa sistemi per perseguire una transizione energetica sostenibile entro il 2050, in linea con la roadmap tracciata dall’Unione Europea con il Green Deal-Fit for 55.

“Siamo orgogliosi della nostra storia e delle numerose soluzioni in fase di sviluppo che consentono ai nostri clienti di affrontare la transizione energetica dell’UE.”, ha dichiarato François Audo, VP & GM, Carrier Global Comfort Solutions Europe e Riello. “Crediamo che le pompe di calore, i sistemi ibridi e le tecnologie pronte per l’idrogeno potenziate da soluzioni IoT per la gestione di più fonti di energia costituiranno un mix efficace e flessibile per accompagnare il phase out dai combustibili fossili nei prossimi decenni”. Riello, che da sempre pone al centro della propria strategia la creazione di un’offerta completa e diversificata di prodotti all’avanguardia, è pronta ad accompagnare l’industria in questa delicata transizione.“

Le pompe di calore elettriche e i sistemi ibridi rappresentano alcune delle tecnologie al centro della strategia di Riello per la riduzione delle emissioni di CO 2 nel mondo del riscaldamento e della climatizzazione residenziale e professionale. Questa gamma sarà ampliata e rafforzata grazie all’attuale investimento di 14 milioni di euro di Carrier per la costruzione di un nuovo Centro di Eccellenza R&D a Villasanta (MB) entro la fine del 2023. In particolare, il centro di eccellenza sarà dedicato all’innovazione delle pompe di calore, delle caldaie a idrogeno e delle soluzioni IoT per il comfort domestico.

L’utilizzo di fonti rinnovabili è l’ulteriore leva per raggiungere la neutralità energetica. Oggi nuovi vettori energetici, come l’idrogeno, stanno trovando sempre più spazio nel mercato. Riello è presente con un’offerta di caldaie al 20% alimentate a idrogeno in miscela con il metano. Sta sviluppando una nuova generazione, pronta ad essere alimentata al 100% da idrogeno con tecnologie innovative.

Grazie al suo Centro di Ricerca e Sviluppo di Angiari, Riello sta anche sviluppando una nuova generazione di bruciatori più performanti, in grado di funzionare con una percentuale crescente di biocarburanti. Negli ultimi due anni sono stati sviluppati bruciatori funzionanti con miscele di biocarburanti fino al 20% per il Nord America e sono stati lanciati bruciatori funzionanti con miscele di biocarburanti fino al 100% nel Nord Europa, in particolare in Francia. In questo segmento, Riello ha anticipato i nuovi requisiti normativi che impongono l’uso del 30% di biocarburanti nei nuovi sistemi di riscaldamento a combustibile liquido a partire dal luglio 2022.

Per maggiori informazioni sulla sua storia di innovazione e sulle tecnologie sostenibili per il futuro, visitate il sito www.riello.it.

Riello, biografia

Fondata nel 1922, Riello è leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, la climatizzazione e l’efficienza energetica. Con sede a Legnago (Verona), Italia, Riello opera in oltre 120 Paesi. Riello fa parte di Carrier Global Corporation, leader mondiale nella fornitura di soluzioni sane, sicure, sostenibili e intelligenti per l’edilizia e la catena del freddo.

