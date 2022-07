Bussolengo: nuovo servizio di bus navetta per i parchi del Garda

Ogni sabato per tutta l’estate da Bussolengo parte il bus navetta verso i parchi del Garda. E il giovedì è attivo il collegamento da Peschiera e Lazise per portare in paese chi vuole visitare il mercato settimanale.

Tutti i sabati e il 15 agosto è previsto il bus navetta verso i Parchi del Garda. E ogni giovedì un collegamento da Peschiera a Bussolengo in occasione dello storico mercato settimanale.

Anche quest’anno il Comune di Bussolengo ha organizzato il servizio con bus navetta per collegare il paese ai grandi parchi del Garda. Un’idea nata dalla volontà dell’Amministrazione di fornire un collegamento utile sia ai cittadini di Bussolengo che agli ospiti delle varie strutture ricettive collocate nel territorio limitrofo. Il bus navetta, che percorre la tratta andata/ritorno verso il Garda, ha cadenza settimanale e viene effettuato ogni sabato durante il periodo estivo fino al 10 settembre 2022 e nella giornata di Ferragosto. La partenza è prevista dal Comune di Bussolengo, con raccolta passeggeri su prenotazione, le destinazioni sono i parchi tematici del Garda: Parco Natura Viva, Gardaland, Caneva, Movieland.

“Pensiamo sia importante nel periodo estivo – spiega l’assessore alle Attività produttive e promozione del territorio Massimo Girelli – avere un mezzo per spostarsi verso il lago e i parchi. È utile ai cittadini e soprattutto è un servizio in più da offrire ai turisti, in un momento in cui è importante sostenere la ripresa di questo settore dopo la pandemia”.

Il giovedì, inoltre, è attivo un servizio di transfer andata/ritorno, sempre con bus navetta su prenotazione, per portare in paese turisti e abitanti di altri paesi che vogliono visitare il mercato settimanale di Bussolengo, il più antico della provincia di Verona. Le fermate del bus sono: Peschiera Camping Bella Italia, Peschiera infopoint, Peschiera Hotel Enjoy, Gardaland, Pacengo farmacia, Lazise Camping Piani di Clodia, Camping La Quercia, Camping Spiaggia d’Oro, Hotel Giulietta e Romeo, mercato di Bussolengo.

“Il bus navetta per portare a Bussolengo le persone che vogliono visitare il nostro antico mercato – conclude Girelli – è un modo per dare a tante persone la possibilità di conoscere il nostro paese, promuovendo il territorio e supportando le attività economiche e commerciali per le quali la presenza di turisti e visitatori nel giorno del mercato è un’opportunità. Crediamo molto in questo servizio e siamo certi che verrà apprezzato sia dai bussolenghesi che dai turisti”.

Il biglietto del servizio costa 2€ ed è gratuito per i passeggeri fino a 13 anni.

Per la navetta verso i parchi è possibile prenotare da questo link.

Per la navetta verso il mercato del giovedì è possibile prenotare da questo link.

Per maggiori informazioni sul servizio:

Sito: www.gardavoyager.com;

E-mail: tourism@gardavoyager.com

Cell: 389 509 9115

© Riproduzione riservata