Come (e perché) il lavoro non tornerà più quello di prima

Nuovi lavori, nuovi modelli formativi, ma anche nuovi sogni e stili di vita.

Con Athesis New Job, il Gruppo Editoriale Athesis affronta il paradosso Italia: da una parte centinaia di migliaia di aziende che non riescono ad assumere, dall’altra milioni di ragazzi senza lavoro e prospettive; un disallineamento – o mismatch – tra offerta e domanda che la pandemia ha allargato drammaticamente, mettendo in dubbio la capacità delle imprese di produrre, trasformando le aspettative di una intera nuova generazione, evidenziando l’inadeguatezza di un sistema educativo rimasto fermo al secolo scorso.

Esiste una soluzione? Certamente sì, ma occorre lavorarci. Ed è con questo obiettivo che Athesis, la media company del territorio, lancia questo nuovo progetto che cerca innanzitutto di capire e chiarire i termini del problema, con un occhio come sempre concreto e attento all’ecosistema lombardo-veneto ed alle quattro città – Verona, Vicenza, Brescia e Mantova – raggiunte attraverso le proprie storiche testate ed emittenti.

New Job partirà con un evento di lancio live a Verona e proseguirà nei prossimi mesi con una serie di iniziative editoriali su tutti i canali della piattaforma Athesis, che tra giornali, siti, social, podcast, radio e tv raggiunge oltre 7 milioni di persone e decine di migliaia di aziende.

Il via sarà alle ore 18 di giovedì 30 giugno nella suggestiva location dell’Antica Dogana di Fiume a Verona, dove si terrà un grande evento aperto al pubblico e che non solo coinvolgerà ragazzi e stakeholders delle province di Verona, Vicenza, Brescia e Mantova, ma anche grandi ospiti.

Il live sarà aperto dalla presentazione in anteprima di una ricerca appositamente commissionata da Athesis al Centro studi LAN per capire come sta cambiando il mercato del lavoro nell’area lombardo-veneta, dall’analisi sul fabbisogno di lavoro al tipo di formazione da privilegiare. A seguire, l’intervista del direttore de L’Arena Massimo Mamoli al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando. Poi partirà il faccia a faccia ideale tra offerta e domanda di lavoro, con un programma che alternerà sul palco imprenditori e futuri lavoratori, rappresentanti delle categorie economiche e studenti, responsabili del sistema educativo e giovani tiktoker come i ragazzi del progetto UNFLUENCER, che con oltre 2 milioni di followers sta creando attorno a sé un crescente interesse per il modo ironico e originale di trattare le tematiche legate a formazione, lavoro, scuola. Due ore serrate da non perdere per un confronto che sarà trasmesso anche in diretta sui siti e sui social del Gruppo Athesis e su ansa.it, che supporterà come media partner anche questa nuova iniziativa.

Con l’evento di lancio di Verona, crocevia del grande quadrilatero lombardo-veneto coperto da Athesis, il progetto New Job inizierà a svilupparsi nelle varie città con altrettante iniziative editoriali – L’Arena New Job, Vicenza New Job e Brescia New Job – legate alle testate del Gruppo;

in occasione dell’evento, in ciascuna città sarà pubblicato il primo dei due inserti redazionali dedicati a New Job in allegato al relativo quotidiano;

sui tre siti larena.it, ilgiornaledivicenza.it e bresciaoggi.it saranno create altrettante sezioni dedicate con news multimediali, interviste e contenuti esclusivi rilanciati;

un articolato piano editoriale sarà costruito non solo sui profili Facebook e Instagram delle tre testate, ma anche sul nuovo profilo TikTok @athesisnewjob, aperto da Athesis per comunicare in modo più diretto con il grande pubblico dei ragazzi che si stanno affacciando al mercato del lavoro.

Ad Athesis New Job, infine, sarà dedicata dopo l’estate un’edizione monografica di Sei, il magazine periodico del Gruppo in distribuzione con i quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi.

Tre gli obiettivi del progetto New Job: cercare di avvicinare le nuove generazioni informandole su temi per loro cruciali, dai nuovi modelli formativi alle nuove professioni; fare emergere le aziende del territorio promotrici dell’innovazione organizzativa rivolta ai giovani talenti; sensibilizzare istituzioni, soggetti economici ed enti formativi sulla necessità di sviluppare un nuovo sistema educativo allineato ai bisogni del mercato del lavoro.

“New Job – commenta il CEO del Gruppo Athesis Matteo Montan – è un nuovo, importante pezzo di un più ampio progetto dedicato al tema education che Athesis ha lanciato tre anni fa con ViOrienta, primo salone per l’orientamento scolastico realizzato nella provincia di Vicenza.

Da allora abbiamo investito molto su questo ambito facendone una delle nostre parole chiave e realizzando diverse iniziative di grande impatto: open day digitali, speciali sulle nostre testate e sui nostri siti dedicati alla scuola e all’orientamento per i ragazzi e le loro famiglie, format innovativi come #MeetTheSchool e Casa Athesis x JobOrienta, fino al recente lancio del newsbrand TuttoITS, prima iniziativa editoriale indipendente e a copertura nazionale interamente dedicata agli Istituti Tecnici Superiori, considerati nell’ambito del PNRR come la risposta più efficace al mismatch tra offerta e domanda di lavoro”.

L’iniziativa del Gruppo Athesis coinvolgerà in qualità di partner numerose aziende ed associazioni tra cui Banca Valsabbina, Confcommercio Verona, Federalberghi Verona, Confartigianato Imprese Verona, La Ronda – Servizi di Vigilanza e Centro Servizi Formativi Stimmatini, come supporter formatielavora.com e come media partner ANSA. Hosting partner Canoa Club Verona.

