Salario e sicurezza: mobilitazioni e scioperi in corso in alcune importanti aziende metalmeccaniche del veronese

Giornata di mobilitazione in alcune importanti aziende della metalmeccanica veronese:

A Legnago, le Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) della Riello (bruciatori per caldaie, 410 dipendenti circa) hanno indetto già da qualche giorno il blocco degli straordinari e oggi osserveranno 1 ora di sciopero per turno con organizzazione di assemblee nel piazzale esterno dell’azienda e presidio generale dalle 13.00 alle 15.00. Con questa iniziativa le lavoratrici e i lavoratori vogliono sottolineare la necessità di ridiscutere tempi e carichi di carichi di lavoro sulle nuove linee di montaggio a tutela della sicurezza e della salute.

Alla Baumann di Cavaion Veronese (carrelli elevatori, un centinaio di dipendenti) alla Fromm di Caprino Veronese (macchine per imballaggi, circa 120 dipendenti) e alle Littelfuse di Legnago (apparecchiature elettromeccaniche, circa 140 dipendenti) gli scioperi riguardano invece il rinnovo del contratto aziendale.

Sciopero Littelfuse Sciopero Baumann Sciopero Fromm

Commenta Martino Braccioforte, Segretario generale della Fiom Cgil Verona: “Le mobilitazioni decise dai lavoratori e dalle lavoratrici confermano la centralità dei temi della sicurezza e dei salari, due nervi scoperti della ripresa post Covid che non possono più essere tenuti sottotraccia. I dati Inal sugli infortuni sul lavoro del primo quadrimestre 2022 indicano che la sicurezza è diventata una vera e propria emergenza nazionale. D’altra parte, l’inflazione sta fortemente limitando il potere di acquisto delle famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici in misura ormai insostenibile”.

© Riproduzione riservata