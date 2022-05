E’ stata prorogata al 31 maggio la scadenza per richiedere i nuovi sostegni che il Comune di Verona ha messo a disposizione delle famiglie in difficoltà, con un occhio di riguardo agli over 65. Un’altra decina di giorni per dare al maggior numero di cittadini la possibilità di partecipare al bando, che prevede un aiuto al caro bollette del valore di 500 euro per sostenere le spese di acqua, luce e gas. Le risorse a disposizione ammontano a 800 mila euro.

