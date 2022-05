Borse di studio “Stefano Bertacco” per 3 veronesi, domande entro il 13 maggio

C’è tempo fino al 13 maggio per partecipare alla seconda edizione delle tre borse di studio ‘Stefano Bertacco’, del valore di mille euro ciascuna. Un’opportunità per dare memoria all’impegno e all’attività svolta in favore dei cittadini in difficoltà dal Senatore della Repubblica ed assessore al Sociale del Comune di Verona Stefano Bertacco, prematuramente scomparso, a 57 anni, nel giugno del 2020.

I requisiti

Il riconoscimento verrà conferito a tre giovani residenti nel Comune di Verona, segnalati da enti del Terzo settore o da scuole statali e paritarie.

I ragazzi non devono aver compiuto i 18 anni di età e si devono essere particolarmente contraddistinti nell’ambito del sociale, per l’attenzione, l’opera e l’aiuto alle persone deboli e bisognose, nel segno della generosità verso le fragilità.

Le candidature per l’assegnazione delle borse di studio saranno valutate da un’apposita Commissione composta dal sindaco, in qualità di presidente, dall’assessore ai Servizi sociali, dal presidente della Commissione consiliare quinta per le Politiche sociali, dal dirigente dei Servizi sociali e dal Presidente del Centro di servizio per il Volontariato di Verona (CSV).

A chi inviare la candidatura

Le segnalazioni devono essere inviate al Comune di Verona (Direzione Servizi Sociali Accoglienza Turismo Sociale Promozione Lavoro, vicolo San Domenico 13/b, 37122 Verona), entro le ore 12 di venerdì 13 maggio 2022.

Maggiori informazioni

Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare i seguenti recapiti:

Tel. 0458077786 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00 – 12.00;

E-mail: erika.righetti@comune.verona.it

Moduli, modalità di partecipazione e informazioni sul sito www.comune.verona.it

© Riproduzione riservata