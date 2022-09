“SOU”, la scuola di architettura per bambini arriva a Verona

Il giorno 14 settembre 2022 dalle 16.30 alle 19.00 presso il Centro Culturale “6 Maggio 1848” sono invitati genitori e bambini per l’open day di SOU_VERONA, durante la presentazione ai genitori i bambini presenti potranno partecipare al workshop dimostrativo (iscrizione gratuita obbligatoria)

Costruiamo una sedia insieme – workshop di autocostruzione Suddenly…home!_for kids

Iscrizione gratuita per bambini e bambine (07-12 anni)

SOU è una scuola di architettura per bambini che propone attività educative legate all’urbanistica, all’architettura e all’ambiente, alla costruzione di comunità, ma anche all’arte, al design, all’agricoltura urbana e all’educazione alimentare.

L’anno accademico 2022-23 si svolge dal 07 ottobre al 14 giugno, con lezioni settimanali (mercoledì 16.30-19.00) articolate in lezioni in classe, uscite sul territorio, docenti ospiti, escursioni.

Nel corso dell’open day si raccoglieranno le adesioni per l’iscrizioni per l’anno accademico 2022-2023 che dovranno essere formalizzate entro e non oltre lunedì 26 settembre.

SEDE – Centro culturale “6 Maggio 1848” Via Mantovana 66 – VR