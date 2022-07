“In un momento cosi difficile, col Covid che rialza la testa, la guerra in Ucraina, la siccita’, le rate dei mutui che inesorabilmente stanno crescendo e i costi di bollette e benzine ormai fuori controllo, il

Parlamento deve concentrarsi sui veri problemi del Paese e non certo perdere tempo per far approvare norme che concedono la cittadinanza in modo indiscriminato e a legalizzare la droga,

tutte iniziative scandalose targate PD e 5 Stelle.”

On Paolo Paternoster

LEGA SALVINI PREMIER

© Riproduzione riservata