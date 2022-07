Valdegamberi scrive a Tommasi sul Gay Pride di Verona

Domani nelle vie del centro di Verona è in programma il Verona Pride, la declinazione locale del Gay Pride.

Con l’occasione il consigliere regionale Stefano Valdegamberi manda un invito al neosindaco.

“Caro Sindaco Tommasi, il buon senso e l’equilibrio dei montanari ci insegna che non è con le carnevalate e le offese volgari verso altri e i valori in cui credono che si aiutano gli omosessuali.

Queste manifestazioni, a mio avviso, rischiano solo di acuire lo scontro, suscitando reazioni biasimevoli sul fronte opposto. Il rischio è di ghettizzare ancor di più le persone che invece chiedono più uguaglianza. Sono persone che hanno pari diritti e doveri degli altri.

Certe manifestazioni più che offendere gli altri offendono loro stessi e non reputo opportuno che un primo cittadino si metta a capo di queste iniziative intrise di esibizionismo provocatorio.

Serve un approccio diverso, di reciproco rispetto tra persone, indipendentemente dagli orientamenti sessuali, e non fomentare lo scontro”.

Stefano Valdegamberi

Consigliere Regione Veneto