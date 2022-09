“Il Veneto legge 2022”, oltre 1.000 eventi in programma in tutta la regione per la 6° edizione della Maratona di lettura

Torna dopodomani, venerdì 30 settembre, per la 6° edizione, la Maratona di lettura “Il Veneto legge”, manifestazione che mette insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro per promuovere la lettura e i libri e capace di coinvolgere scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti e non solo, si rivolge a tutti i cittadini con l’obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. La manifestazione è ideata e promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto, dalla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, MIUR Veneto, in collaborazione con l’Associazione Editori Veneti, l’Associazione Italiana Editori e l’Associazione degli Editori, l’Associazione Librai Italiani– Confcommercio Veneto e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrari SIL – Confesercenti Veneto, con il patrocinio del MIC Ministero della Cultura. L’obiettivo dell’iniziativa è “leggere insieme”, ovunque e ad alta voce e condividere questa passione.

La sesta edizione vede un ampio coinvolgimento del territorio, con più di mille eventi organizzati in tutta la regione: dalle biblioteche, alle scuole, alle librerie.

Tra gli appuntamenti da evidenziare ci sono:

le letture non stop come alla Biblioteca di Jesolo, dove si legge il 30 settembre dalle 9 alle 23;

apericena con le favole, a Grezzana in provincia di Verona;

la tombola letteraria a Bressanvido in provincia di Vicenza, il 5 ottobre;

le passeggiate/staffette letterarie a Follina, Susegana, Pieve di Soligo in provincia di Treviso.

A Venezia tra le proposte la Fondazione Querini Stampalia organizza ‘La Maratona di lettura a tempo di rap’, con il primo appuntamento sabato 1.

Numerosi saranno gli appuntamenti legati al centenario della nascita di Luigi Meneghello (1922 – 2007) e al cinquantesimo della morte di Dino Buzzati (1906 – 1972), si tratta di due tra i temi principali proposti per questa edizione, insieme alla letteratura di montagna e di collina raccontata attraverso autori veneti e libri che parlano del Veneto.

Venerdì 30 settembre 2022 e nelle successive settimane “Il Veneto legge” nei luoghi deputati ma anche nelle case private, nei luoghi delle istituzioni e nelle case di riposo, in carcere o in un parco, negli esercizi commerciali o anche on line; si leggerà per i bambini, gli adulti, per chi legge e per chi ancora non ha imparato, per i lettori forti e i non-lettori, per affermare il valore sociale della lettura.

“La Maratona di lettura prosegue il successo delle scorse edizioni – interviene l’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari – Anche in piena emergenza Covid-19, ha dimostrato quanto la società stia mutando per quanto riguarda le pratiche di lettura. Come sempre il nostro testimone principale è “il libro” e, per l’edizione 2022, forti di quanto fatto e sperimentato, valorizzeremo ulteriormente la rete per condividere la lettura e la necessità di promuoverla.

La lettura e la sua promozione rappresentano oggi ancor più un bene prezioso per tutti noi – prosegue Corazzari – Come ogni anno rinnovo l’invito a partecipare numerosi, ad organizzare eventi e proporre contenuti per dare spazio alla lettura, prezioso strumento di conoscenza, di crescita, di educazione e di piacere”.

Ogni anno la ‘Maratona di lettura’ coinvolge prima di tutto scuole, biblioteche, librerie, ma anche tutti i cittadini e cittadine che amano i libri. Si leggerà con i bambini, ma anche per adulti, anziani e ragazzi. Come sempre il focus della Maratona di lettura suggerisce autori veneti e libri che parlano del Veneto. I temi principali che guideranno le letture per questa edizione saranno la letteratura di montagna e di collina nelle sue più ampie e ardite declinazioni, più alcuni anniversari letterari di scrittori veneti.

‘Montagna e Collina’ intese come luoghi d’incontro, scambio tra le popolazioni e meta di grandi passeggiatori, scalatori, viaggiatori. La Montagna come confine che divide, lega e collega, terreno di imprese sportive che ci insegna il senso del limite. La Collina come luogo di raccordo tra la montagna e la pianura, come osservatorio di diversi orizzonti, come microclima adatto alla coltivazione e alla cura del paesaggio. Queste tematiche saranno affiancate poi da altri sottotemi. I centenari regionali di Luigi Meneghello(1922 – 2007), Alvise Zorzi (1922 – 2016), Attilio Carminati (1922 – 2013), Paolo Barbaro (1922 – 2014) e il 50° della morte di Dino Buzzati (1906 – 1972).

Durante il periodo estivo e per tutto il mese di settembre, come ‘riscaldamento’ in vista della Maratona, si sono svolti e si stanno svolgendo appuntamenti in tutto il Veneto e online a cura di ‘Leggere per Leggere’. Ci saranno letture, dibattiti, approfondimenti e conversazioni, con la partecipazione di editori, operatori culturali, insegnanti, lettori professionisti e volontari.

La Maratona di lettura del 30 settembre 2022 sarà poi, come per le edizioni precedenti, un momento di grande visibilità per le biblioteche, scuole, librerie, lettori, gruppi di lettura e l’occasione per parlare di promozione della lettura tout court.

Per coloro che hanno in programma di organizzare un evento all’interno della Maratona di Lettura 2022 è possibile inserirlo nella sezione ‘MARATONA’ del sito www.ilvenetolegge.it

La Maratona di lettura 2022, con il programma costantemente aggiornato, si può seguire su ilvenetolegge.it e sulla pagina Facebook.com/IlVenetolegge

