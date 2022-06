Aeroporto Catullo tra i più innovativi nella sicurezza del volo

Visita ufficiale al Catullo della delegazione della Civil Action Autorithy del Bangladesh, interessata a vedere il sistema BCMS Ventur in funzione per verificarne l’utilità e l’efficacia, in particolare per contrastare il pericoloso fenomeno dei birdstrike. Questo il commento del sindaco.

“Il Catullo è all’avanguardia per la sicurezza dei passeggeri e del personale di volo. Direi che non ci può essere notizia migliore. La crescita e lo sviluppo del nostro aeroporto passa non solo dai piani di investimento coraggiosi e da nuove infrastrutture, ma anche dai servizi all’utenza primo tra tutti il tema della sicurezza. La visita di oggi conferma che il Catullo non solo è all’avanguardia anche su questo fronte, ma è uno degli aeroporti più innovativi in Italia e nel mondo, e lo è anche grazie ad una start up che ha un’anima anche veronese e che ha sviluppato il progetto in collaborazione con l’università scaligera, quindi una doppia soddisfazione”.

