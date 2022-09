Aumentano i casi di intossicazione da funghi nel veronese, consigliato controllo commestibilità dai micologi dell’Aulss

In questi giorni, numerosi utenti si sono rivolti al Pronto Soccorso di Borgo Trento per sintomi connessi ad ingestione di funghi raccolti.

Il Centro Antiveleni di Verona ha preso in carico 7 persone afferite al Pronto Soccorso di Borgo Trento e altre 3 a quello di Negrar.

Di questi, ben tre persone sono risultate positive alla ricerca dell’amanitina, potentissimo veleno presente in specie fungine quali l’Amanita falloide o la Lepiota.

Questo veleno è mortale se l’intossicazione non viene prontamente trattata con una serie di farmaci, tra cui anche alcuni antidoti e sottoponendo il paziente ad una terapia pesante e lunga.

Nessuno di questi pazienti aveva fatto controllare da un Micologo esperto i funghi raccolti, errore da non sottovalutare e che può costare conseguenze anche molto gravi. Di concerto con l’Ispettorato Micologico dell’AULSS9, il Centro Antiveleni di Verona e l’AOUI, raccomandano la massima cautela, specie in questo periodo.

I funghi, se commestibili si possono mangiare con serenità, ma prima… fateli controllare!

In caso di sospetta intossicazione, i privati ed i professionisti sanitari possono contattare il centro antiveleni di Verona al n 800 011 858.

I micologi dell’ispettorato micologico dell’Aulss 9 Scaligera sono a disposizione nei seguenti giorni e orari per il controllo della commestibilità dei funghi raccolti o per consigli in merito alla raccolta stessa: