Anche a Verona venerdì 16 partirà la settimana europea della mobilità sostenibile

Tante le novità in programma dal 16 al 22 settembre proposte dal Comune, Fiab e Amt3. La realizzazione di una nuova pista ciclabile, la chiusura sperimentale di piazza Bra alle auto, un modo diverso di vivere gli spazi tradizionalmente riservati alla mobilità, tra cui gli stalli di sosta blu.

La settimana europea della mobilità porta a Verona una nuova pista ciclabile in via Locatelli, a senso unico in direzione Corso Porta Nuova. Ma anche un diverso uso di alcuni stalli blu, che per qualche ora vengono tolti alla sosta delle auto per diventare spazio sociale con attività proposte da studenti e gruppi di giovani, lezioni, interviste, piccoli spettacoli.

Per i bikers ci sarà la marchiatura delle bici e la rilevazione dei passaggi, in Fiera un convegno per fare il punto sulla mobilità attuale con lo sguardo rivolto al futuro.

Quest’anno il Comune aderisce in modo attivo all’iniziativa europea, e lo fa proponendo soluzioni alternative in tema di mobilità, per far capire come l’utilizzo di alcuni spazi diverso da quello tradizione potrebbe avere benefici non solo sulla mobilità ma anche sulla qualità della vita dei cittadini.

Sono alcune delle iniziative che il Comune, insieme a Fiab e Amt3 organizza durante le giornate di sensibilizzazione, alcune in via permanente come la pista ciclabile, altre in forma sperimentale in vista di valutazioni specifiche.

Tra queste, la chiusura al traffico veicolare di piazza Bra e il parking day con l’occupazione temporanea di uno o più stalli di sosta auto per svolgere attività di vario tipo. In programma anche un questionario rivolto a tutti i cittadini veronesi per monitorare i loro spostamenti e un convegno con tutti i principali stakeholders del territorio in ambito mobilità

La settimana europea della mobilità inizia venerdì 16 settembre per concludersi giovedì 22.

“Una settimana molto importante, per noi diventa occasione per sperimentare soluzioni di mobilità alternative per Verona – ha spiegato l’assessore alla Mobilità durante la presentazione dell’iniziativa -. Il programma, organizzato con FIAB e AMT3, propone iniziative che hanno i tratti distintivi su cui vogliamo lavorare. Per qualche ora quindi vedremo alcuni stalli blu diventare spazi sociali, così come piazza Bra libera dal traffico veicolare. Interventi per sensibilizzare la cittadinanza ma utili anche a noi per vederne gli effetti sulla mobilità cittadina più in generale. L’ impegno dell’Amministrazione si basa sul sul principio di democrazia della strada, che non può essere adibita solo alle auto ma suddivisa tra tutti gli utenti, la settimana europea della mobilità va proprio in questa direzione”.

Il programma delle iniziative

Per tutta la settimana, quindi dal 16 al 22, piazza Bra sarà chiusa al traffico delle auto, consentito solo il trasporto pubblico locale, i taxi e mezzi di servizio pubblico.

Venerdì 16 settembre è il parking day in via Battisti, dalle 7.30 alle 9.30, ai Portoni della Bra dalle 10 alle 12.30 e in corso Castelvecchio dalle 15.30 alle 18.30, dove giovani e studenti faranno attività di vario tipo negl spazi di alcuni stalli blu.

Sempre venerdì partiranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Locatelli, con la segnatura gialla sull’asfalto che delimiterà la carreggiata dallo spazio di strada riservato ai ciclisti. Il senso di percorrenza sarà da piazza Simoni a Corso Porta Nuova, per collegare direttamente due arterie che altrimenti richiedono un tragitto molto più lungo.

Lunedì 19 settembre, dalle 16 alle 18, marchiatura delle biciclette in piazza Bra. Il tradizione servizio di Fiab trasloca per l’occasione nel cuore della città, offrendo ai ciclisti la marchiatura del telaio della bici. La registrazione dei dati resta infatti un ottimo deterrente contro il fenomeno dei furti.

Martedì 20 settembre, dalle 7 alle 9.30, i volontari di Fiab saranno presenti in diversi punti della città per la rilevazione dei passaggi delle bici, con premio annesso per i biker che si fermeranno. Quest’anno l’attività viene svolta in collaborazione con Legambiente, in palio c’è il podio al concorso Giretto d’Italia, in cui Verona conta di registrare uno dei più alti numeri di passaggi tra tutte le città partecipanti.

Convegno Amt3. Due giornate di confronto sui temi legati alla mobilità, il 15 e 16 settembre nella sala Auditorium della Fiera. Il titolo ‘Più connessi, più liberi!’, punta l’attenzione sul cambiamento comportamentale verso la mobilità sostenibile fondata sulla connessione tra persone, luoghi, trasporto pubblico, pianificazione e politica.

Questionario online, compilabile dal 19 settembre al 30 giugno 2023. Legato al progetto S.t.e.p.s, si propone di indagare le abitudini e comportamenti di mobilità dei cittadini, nell’ottica di evidenziare le criticità per poi studiarne le soluzioni. Vi possono aderire tutti i cittadini, in particolar modo i residenti nella 3^ Circoscrizione dove si concentra il progetto europeo.

Alla conferenza hanno partecipato il presidente di Fiab Verona Corrado Marastoni e il presidente di Amt3 Alessandro Rupiani.

“La Settimana della Mobilità è un evento che esiste in Europa da parecchi anni e alla quale le città possono liberamente scegliere di partecipare o meno – ha detto Marastoni-. La differenza la fa il modo in cui si partecipa, con quali iniziative e obiettivi. Ringrazio il Comune per la condivisione e per le interessanti proposte inserite nel programma. E’ importante che su questo tema si cerchi di parlare, di condividere e di aggiungere obiettivi comuni perchè quello della mobilità è un tassello fondamentale per migliorare la vita della città, un percorso su cui c’è ancora molta strada da fare”.

“Due giornate in cui cercheremo di integrare la tecnologia nell’ambito di un ragionamento di ampio respiro che coinvolge il trasporto pubblico locale, la mobilità dei cittadini in tutti i sensi, tradizionale e dolce, nell’ottica anche di valorizzare il territorio – ha detto Rupiani-. Necessario quindi un accenno alla sosta, visto che è un elemento fondamentale che coinvolge tutti i cittadini, residenti e non. Durante le due giornate sarà presenta l’iniziativa “Applicati” , una sfida con cui AMT3 vuole coinvolgere alcune scuole e studenti per dare vita ad un censimento generale di tutte le app che si occupano di mobilità a livello nazionale per cercare di trarre, per la prima volta, una sintesi di natura scientifica”.