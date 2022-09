Comune di Verona. Nominati i componenti delle sette commissioni consiliari permanenti

Definita nel Consiglio comune di ieri sera la composizione delle sette commissioni consiliari permanenti, con la nomina dei componenti. La delibera, illustrata all’aula dal presidente del Consiglio comune, è stata approvata con 33 voti favorevoli ed 1 astenuto.

Inoltre, con 31 voti favorevoli ed 1 astenuto, è stata approvata la modifica e ridefinizione delle tematiche trattate dalle commissioni permanenti.

Nello specifico le commissioni si compongono come segue.

Prima

Pari opportunità, politiche giovanili, partecipazione, sport e tempo libero, decentramento, sussidiarietà, transizione digitale e innovazione.

Formata da 12 consiglieri, 7 maggioranza e 5 minoranza.

Componenti: Giacomo Piva (Damiano Tommasi Sindaco), Veronica Atitsogbe (Damiano Tommasi Sindaco), Paola Poli (Damiano Tommasi Sindaco), Chiara Stella (Damiano Tommasi Sindaco), Carla Agnoli (Pd), Michele Bresaola (Pd), Beatrice Verzè (Traguardi), Rosario Russo (Battiti per Verona), Massimo Mariotti (Fratelli d’Italia), Marco Padovani (Fratelli d’Italia), Antonio Lella (Lista Tosi), Alberto Bozza (Forza Italia).

Seconda

Bilancio, personale, lavoro, tributi, politiche comunitarie e fondi UE, politiche finanziarie, partecipate, politiche per le attività economiche produttive e dell’agricoltura.

Formata da un consiglieri per ogni gruppo consiliare.

Componenti: Alberto Battaggia (Damiano Tommasi), Carlo Beghini (Pd), Giacomo Cona (Traguardi), Jessica Veronica Cugini (In Comune per Verona), Carla Padovani (Battiti per Verona), Massimo Mariotti (Fratelli d’Italia), Paolo Rossi (Verona Domani), Nicolò Zavarise (Lega – Liga Veneta), Antonio Lella (Lista Tosi), Alberto Bozza (Forza Italia), Patrizia Bisinella (Fare! Con Flavio Tosi), Luigi Pisa (Gruppo Misto).

Terza

Mobilità, strade e traffico, ambiente, gestione del verde, tutela degli animali, transizione ecologica, politiche energetiche, rifiuti.

Formata da 12 consiglieri, 7 maggioranza, 4 minoranza e 1 gruppo misto.

Componenti: Lorenzo Didonè (Damiano Tommasi), Giuseppe Rea (Damiano Tommasi), Sergio Tonni (Damiano Tommasi), Michele Bresaola (Pd), Carlo Beghini (Pd), Francesco Casella (Pd), Giacomo Cona (Traguardi), Federico Sboarina (Battiti per Verona), Marco Padovani (Fratelli d’Italia), Antonio Lella (Lista Tosi), Patrizia Bisinella (Fare! Con Flavio Tosi), Luigi Pisa (Gruppo Misto).

Quarta

Urbanistica, edilizia privata, edilizia monumentale e civile, patrimonio, lavori pubblici e infrastrutture. Formata da 16 consiglieri, 9 maggioranza, 6 minoranza e 1 gruppo misto.

Componenti: Alberto Battaggia (Damiano Tommasi), Sergio Tonni (Damiano Tommasi), Giuseppe Rea (Damiano Tommasi), Paola Poli (Damiano Tommasi), Carlo Beghini (Pd), Michele Bresaola (Pd), Alberto Falezza (Pd), Francesco Casella (Pd), Pietro Giovanni Trincanato (Traguardi), Carla Padovani (Battiti per Verona), Massimo Mariotti (Fratelli d’Italia), Nicolò Zavarise (Lega – Liga Veneta), Federico Sboarina (Battiti per Verona), Antonio Lella (Lista Tosi), Barbara Tosi (Lista Tosi), Luigi Pisa (Gruppo Misto).

Quinta

Terzo settore, politiche sociali e sanitarie, politiche abitative, istruzione, politiche familiari, politiche per la sicurezza, politiche per la legalità.

Formata da 12 consiglieri, 7 maggioranza e 5 minoranza.

Componenti: Chiara Stella (Damiano Tommasi), Paola Poli (Damiano Tommasi), Giuseppe Rea (Damiano Tommasi), Carla Agnoli (Pd), Alberto Falezza (Pd), Beatrice Verzè (Traguardi), Jessica Veronica Cugini (In Comune per Verona), Carla Padovani (Battiti per Verona), Nicolò Zavarise (Lega – Liga Veneta), Paolo Rossi (Verona Domani – Coraggio Italia), Antonio Lella (Lista Tosi), Patrizia Bisinella (Fare! Con Flavio Tosi).

Sesta

Cultura, turismo e promozione, valorizzazione sito Unesco, rapporti con università e rapporti con istituzioni culturali, gemellaggi.

Formata da 12 consiglieri, 7 maggioranza e 5 minoranza.

Componenti: Alberto Battaggia (Damiano Tommasi), Claudio Bassi (Damiano Tommasi), Giacomo Piva (Damiano Tommasi), Alberto Falezza (Pd), Carla Agnoli (Pd), Francesco Casella (Pd), Pietro Giovanni Trincanato (Traguardi), Rosario Russo (Battiti per Verona), Massimo Mariotti (Fratelli d’Italia), Paolo Rossi (Verona Domani – Coraggio Italia), Antonio Lella (Lista Tosi), Barbara Tosi (Lista Tosi).

Settima

Trasparenza e controllo sull’attuazione del programma. Formata da un consigliere per ogni gruppo consiliare.

Componenti: Giacomo Piva (Damiano Tommasi), Fabio Segattini (Pd), Pietro Giovanni Trincanato (Traguardi), Jessica Veronica Cugini (In Comune per Verona), Rosario Russo (Battiti per Verona), Massimo Mariotti (Fratelli d’Italia), Nicolò Zavarise (Lega – Liga Veneta), Paolo Rossi (Verona Domani – Coraggio Italia), Alberto Bozza (Forza Italia), Barbara Tosi (Lista Tosi), Patrizia Bisinella (Fare! Con Flavio Tosi), Luigi Pisa (Gruppo Misto).

Infine è stata respinta, con 22 voti contrari e 10 favorevoli, la mozione a firma del gruppo di Fratelli d’Italia, sui test anti droga da effettuarsi, su base volontaria, ad eletti e nominati nelle istituzioni del Comune di Verona.