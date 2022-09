Controlli alle Torricelle: 5 denunciati e 14 patenti ritirate

La Polizia Stradale di Verona ha effettuato controlli notturni sui conducenti in transito in Valdonega.

18 sono stati gli autisti trovati in stato di ebrezza alcolica: 14 le patenti ritirate mentre per 4 neo patentati è scattata la sola sanzione amministrativa.

5 le denunce connesse allo stato di alterazione psico-fisica.

Sono state inoltre sanzionate oltre 20 persone per altre infrazioni tra le quali, le più frequenti riconducibili all’uso scorretto del telefono cellulare o al mancato uso delle cinture di sicurezza posteriori.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane per tentare di arginare il fenomeno degli incidenti stradali.