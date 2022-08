Terreni in fiamme nei pressi di Ca’ di David

Autocombustione, atto doloso per colpa terzi, casuale o voluto?

Al momento non è possibile stabilirlo con certezza. Fatto sta che i terreni a lato di via Gelmetto (tra la zona Sacra Famiglia e Ca’ di David, prima di via Arcole), corrispondenti al civico 35, nei giorni scorsi hanno preso fuoco, ammorbando l’aria e lasciando tuttora un acre odore di bruciato.

A farne le spese è stata la vegetazione a destra, relativa anche ad un rustico diroccato annerito (nei pressi d’una casa preservata dall’incendio) e dai suoi dintorni e quella a sinistra, riguardante il piano erboso e con floridi alberi che lambisce il canale Giuliari).

Lato destro

Lato sinistro

Cui prodest? Anche supponendo che le fiamme siano state causate dalle torride temperature di questi giorni, appare strano che le fiamme abbiano riguardato ambedue i lati della frequentata via Gelmetto, separati dalla stessa stretta strada e da rispettive reti di recinzione (che certo non avrebbero potuto fermare le vampe).

Rimangono le foto-testimonianza d’uno sgorbio ambientale addebitabile a chissà chi o cosa…

Servizio e foto di Claudio Beccalossi