Dal 15 al 17 settembre in Gran Guardia la 13^ edizione del World Tourism Exhibition

Verona ospiterà per la prima volta il Salone mondiale del turismo, momento di dialogo tra strutture ricettive, enti del turismo, istituzioni, agenzie e tour operator presentando i siti Unesco italiani e di altri paesi del mondo.

Questa mattina in sala Arazzi l’Assessora al Turismo e ai Rapporti Unesco ha partecipato alla conferenza stampa della presentazione del 13° World Tourism Exhibition che si terrà il prossimo fine settimana in Gran Guardia.

“Siamo contenti di ospitare questa manifestazione internazionale, permettendo agli operatori che parteciperanno di visitare la nostra città e la provincia, per un’aperta connessione con tutto il suo territorio. Sarà una vera e propria borsa di Turismo culturale, dove verranno scambiati itinerari, contesti di visita, occasioni che riguardano le città d’arte e i luoghi tutelati dall’Unesco, tutti elementi che fanno parte della nostra idea di turismo. A proposito di quello culturale infatti, a Verona ci dovrebbe essere 365 giorni all’anno, e non solo in estate con il festival lirico. Un turismo che vada sempre di più alla scoperta del patrimonio e dei luoghi della città, a partire dalle Mura che stanno avendo un processo di valorizzazione in continuo miglioramento e che veronesi e turisti devono scoprire.”