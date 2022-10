Dal 7 ottobre, in quattro incontri, le storie degli illustri esploratori veronesi: Messedaglia, Comboni, Vinco e Salgari

Appuntamenti aperti ai cittadini realizzati nelle biblioteche e in alcuni spazi culturali del centro, per conoscere la storia dei grandi viaggiatori veronesi.

Dalle scoperte degli esploratori Comboni, Vinco, Messedaglia fino alle storie fantastiche di Salgari. Un percorso formativo tra realtà e fantasia, in programma dal 7 ottobre al 2 dicembre, nelle biblioteche e in alcuni spazi culturali del centro.

La rassegna, intitolata ‘Ondas do mar, viaggi e viaggiatori tra realtà e fantasia’ è destinata agli insegnanti ma aperta a tutti i cittadini. Per partecipare basta prenotarsi tramite mail a info.ondasdomar@cpiaverona.edu.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma

Appuntamenti nei venerdì 7 e 28 ottobre, 18 novembre e 2 dicembre. Al centro degli incontri un focus speciale sui protagonisti veronesi.

Si parte con l’incredibile viaggio di evangelizzazione di San Colombano, che nel VI secolo, dal monastero irlandese di Bangor, raggiunse l’Italia Settentrionale (7 ottobre, alle 15.30, alla biblioteca Capitolare). L’avventura continua con la vita straordinaria dei veronesi Daniele Comboni, Angelo Vinco e Giacomo Bartolomeo Messedaglia Bey nell’Africa Nord Orientale (28 ottobre, alle 16.30, al Museo Africano). E, ancora, attraverso il racconto del percorso dei mercanti e dei viaggiatori lungo l’intricata Via della Seta (18 novembre, alle 16.30 alla chiesa di Santa Maria in Chiavica). Ultima tappa, il 2 dicembre, alle 16.30, in Biblioteca Civica, con i racconti fantastici di Emilio Salgari nel Borneo Malese.

Una parte musicale sarà approfondita in un secondo appuntamento previsto venerdì 7 ottobre, alle 18. Alla chiesa di San Giovanni in Fonte, nell’incontro/concerto ‘On The Road to Bangor’, sarà presentato il viaggio dell’Antifonario di Bangor, un antico manoscritto di canti liturgici in latino.

Il programma completo del corso di formazione sul sito www.cpiaverona.edu.it.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore alla Cultura e al Turismo Marta Ugolini. Presenti per il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – CPIA il dirigente scolastico di Verona Luca Saggioro e il referente scolastico Alessandro Nobis, Alessandro Arcangeli del Dipartimento Cultura e Civiltà dell’Università di Verona e il direttore dell’associazione Il Corsaro Nero Claudio Gallo.

“Cultura, turismo ed educazione – ha sottolineato l’assessore – sono fra i principali obiettivi sostenuti dall’Amministrazione e per i quali stiamo lavorando in sinergia con le istituzioni private e pubbliche del territorio. Va in questa direzione il sostegno riconosciuto alla serie d’incontri promossi dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. Appuntamenti che avranno fra i protagonisti personaggi che hanno ricoperto un ruolo importante nella cultura e nella storia veronese come Vinco, Messedaglia, Comboni e naturalmente Salgari. In particolare quello dedicato allo scrittore veronese assume una dimensione internazionale, vista la presenza tra i relatori dell’orientalista tedesca Bianca Maria Gerlich e del console Onorario per il Nord Italia della Malaysia Manlio d’Agostino Panebianco”.

“Questa tipologia di iniziative – ha spiegato il dirigente scolastico Saggioro –, creano opportunità di formazione per i nostri docenti ma anche occasioni di conoscenza per tutta la cittadinanza. Un modo per accendere la curiosità ad approfondire tematiche ogni volta diverse ed interessanti. L’idea è quella di creare appuntamenti formativi aperti non solo alla città, ma all’intero territorio della provincia di Verona”.