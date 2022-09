Festa di fine estate in Borgo Nuovo con workshop sulla cittadinanza attiva

A Borgo Nuovo si fa festa. Il 30 settembre e il 1^ ottobre tante attività nelle aree verdi di fronte alla scuola elementare dall’Oca Bianca in via Selinunte 70. Due giornate di iniziative aperte a tutti, organizzate nell’ambito del Progetto S.T.E.P.S. del Comune di Verona.

Tra i temi affrontati, quello della cittadinanza attiva, attraverso due workshop di autocostruzione: “Do your step” e “Suddenly…home”, per far approcciare i cittadini al concetto di essere protagonisti nella loro città e artefici di iniziative a vantaggio di tutta la comunità. I workshop saranno guidati da architetti esperti nelle pratiche di autocostruzione.

Programma

Venerdì 30 settembre

Dalle 15 alle 19 Il futuro del quartiere: punto informativo S.T.E.P.S. , una attività di raccolta di idee aperta a tutte/i e il Laboratorio FAI IL TUO PASSO/ Do your step ;

, una attività di raccolta di idee aperta a tutte/i e il ; dalle 15 alle 18 il Laboratorio di carta riciclata , attività a cura di Recycle Lab a cura di Fondazione Edulife (adatto a bambini e nonni) e la prova Parkour , adatta a bambine/i dai 5 ai 14 anni;

, attività a cura di Recycle Lab a cura di Fondazione Edulife (adatto a bambini e nonni) e , adatta a bambine/i dai 5 ai 14 anni; dalle 15 alle 16 l’attività motoria leggera che si svolge presso il Parco dei Merli (adatta ad adulti e anziani);

che si svolge presso il Parco dei Merli (adatta ad adulti e anziani); dalle 16 alle 17.30 il Laboratorio di giardinaggio , attività a cura di Energie Sociali e gli Amici delle Aree Verdi di Borgo Nuovo;

, attività a cura di Energie Sociali e gli Amici delle Aree Verdi di Borgo Nuovo; dalle 17.30 alle 18.30 La nuova casa di comunità di via Pitagora, attività di raccolta di idee a cura del Comune di Verona e Energie Sociali.

Sabato 1^ ottobre

Dalle 9.30 alle 11 Camminata di quartiere , attività a cura dell’Università degli studi di Verona (adatta a tutte le età);

, attività a cura dell’Università degli studi di Verona (adatta a tutte le età); dalle 10 alle 12 Letture animate e giochi , attività a cura di Aribandus Coop.Sociale (adatta a bambini da 1-5 anni);

, attività a cura di Aribandus Coop.Sociale (adatta a bambini da 1-5 anni); dalle 9.30 alle 13 e poi dalle 14 alle 18 il Laboratorio “Suddenly…home” e FAI IL TUO PASSO/ Do your step ;

; dalle 15 alle 19 Il futuro del quartiere: punto informativo S.T.E.P.S. ;

; dalle 15 alle 18 il Laboratorio Repair Café , a cura di Recycle Lab a cura di Fondazione Edulife (adatta a bambini e nonni), il Laboratorio artistico a cura dell’Associazione D-Hub (adatta a tutte le età) e il Laboratorio creativo CreAzioni Urbane a cura di Energie Sociali con Maddalena Altea;

, a cura di Recycle Lab a cura di Fondazione Edulife (adatta a bambini e nonni), il Laboratorio artistico a cura dell’Associazione D-Hub (adatta a tutte le età) e il a cura di Energie Sociali con Maddalena Altea; dalle 15 alle 18 prova Parkour.

L’iniziativa viene proposta ad accesso gratuito nell’ambito del progetto S.T.E.P.S. del Comune di Verona