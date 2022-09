Festival della ceramica Verona 2022

24 – 25 settembre 2022 | ore 9.00-19.00

Piazza San Zeno, Piazza Pozze e Piazza Corrubbio (S. Zeno) – Verona

La quarta edizione del “Festival della ceramica Verona” è alle porte, una grande opportunità per cinquanta maestri ceramisti italiani di esporre le loro opere nel cuore della città scaligera tra le piazze di San Zeno il 24 e 25 settembre.

Nella città di Verona esistono, ormai da parecchi anni, diverse realtà di artigianato artistico della ceramica. I ceramisti che le rappresentano hanno contribuito allo sviluppo e conoscenza del mondo della ceramica, anche attraverso una capillare diffusione di corsi in diverse circoscrizioni della città; il crescente interesse ha spinto gli artisti ad organizzare qualche anno fa un evento volto a dare ulteriore impulso, in riva all’Adige, alla diffusione della cultura ceramica in quanto tale. La parola ceramica discende dal greco Keramos, la “terra da cuocere” e rappresenta tutto ciò che si può realizzare con l’argilla.

Dopo il grande successo di pubblico e critica delle prime edizioni, il Festival si ripropone come importante momento culturale di valorizzazione della città, oltreché veicolo turistico e commerciale per gli appassionati del mondo della ceramica.

Le mostre-mercato vogliono essere un momento di confronto e dialogo, di curiosità e conoscenza. I ceramisti arrivano da tutta Italia e affrontano il Festival con grande entusiasmo perché credono nell’importanza di queste manifestazioni a rafforzamento e sostegno dell’artigianato artistico italiano che, come tanti altri settori, è stato duramente colpito dalla pandemia prima e successivamente dagli smisurati aumenti delle materie prime e delle risorse energetiche.

Saranno esposti, per la vendita, manufatti in ceramica modellati e realizzati con diverse tecniche di lavorazione, selezionati secondo criteri di estetica, professionalità e originalità, di esclusiva produzione dei ceramisti partecipanti, destinati all’arredamento, alla tavola e alla persona.

Questa manifestazione, curata in collaborazione con l’associazione di ceramisti “Arte della Ceramica”, vuole essere un’occasione commerciale ma anche un momento conviviale di aggregazione, scambio e conoscenza fra ceramisti di diversa provenienza e cultura. Il mercato si fonda su presupposto di qualità e creatività. Si propone di promuovere al pubblico il lavoro dell’argilla in un’ottica culturale e pedagogica, e manifestare la professionalità dei partecipanti per la qualità e la diversità delle opere presentate.

All’interno del Festival troveranno ampio spazio laboratori creativi a diverso tema, dove il pubblico potrà partecipare e prendere diretto contatto con l’argilla, la materia prima che avvolge questo mondo.

Anche quest’anno il Festival della Ceramica ospita una realtà sociale che opera nel territorio veronese come supporto alle persone diversamente abili. Queste associazioni usano la ceramica come strumento di terapia occupazionale per favorire l’autonomia e l’integrazione dei loro assistiti nella nostra comunità. La loro presenza è una testimonianza concreta di come la ceramica sia condivisione, integrazione, sostegno… in una parola vita!

Contestualmente alla manifestazione sarà allestita, presso la galleria d’arte Giustizia Vecchia in piazza S. Zeno, la mostra-concorso collettiva “Immagine d’artista” dedicata al tema “Con le mani nella terra alla scoperta del mondo vegetale” dall’omonimo libro di Emanuela Bussati editoriale Scienza.

I ceramisti si mettono in gioco esponendo un’opera che li rappresenti e il pubblico voterà il suo preferito partecipando così all’estrazione di un buono da spendere presso il ceramista vincitore.

Il programma del festival

Sabato 24

Ore 9:00:

Apertura stand del mercato nelle piazze Pozza e Corrubbio e Via Fossetto

Apertura della mostra-concorso Immagine D’Artista presso la Galleria d’arte Giustizia Vecchia in Piazza san Zeno 23

Apertura stand del mercato nelle piazze Pozza e Corrubbio e Via Fossetto Apertura della mostra-concorso Immagine D’Artista presso la Galleria d’arte Giustizia Vecchia in Piazza san Zeno 23 Dalle ore 9:00 alle 12:30:

Dimostrazione di modellato del Liceo Artistico Statale di Verona

Dimostrazione di modellato del Liceo Artistico Statale di Verona Ore 11:00:

Inaugurazione del festival e della mostra Immagine d’Artista con saluto alle autorità e stampa

Inaugurazione del festival e della mostra Immagine d’Artista con saluto alle autorità e stampa Dalle ore 14:00 alle 15:00:

Dimostrazioni di tornitura a cura dei laboratori TerraCrea e Terre di Stelle

Dimostrazioni libere a cura dei ceramisti partecipanti al festival

Dimostrazioni di tornitura a cura dei laboratori TerraCrea e Terre di Stelle Dimostrazioni libere a cura dei ceramisti partecipanti al festival Dalle ore 15:00 alle 17:00:

Prove di tornitura a cura dei laboratori ManinPasta e Scricciolo

Prove di tornitura a cura dei laboratori ManinPasta e Scricciolo Dalle ore 17:30 alle 18:30: Laboratorio in piazza: attività per adulti e bambini offerta dal laboratorio di ceramica Terre di Stelle

Ore 18:30:

Estrazione del biglietto vincente in Galleria Giustizia Vecchia

Domenica 25

Ore 9:00:

Apertura stand del mercato

Apertura stand del mercato Dalle ore 10:00 alle 11:00:

Laboratorio in piazza: attività per adulti e bambini offerta dal ceramista Diego Poloniato

Laboratorio in piazza: attività per adulti e bambini offerta dal ceramista Diego Poloniato Dalle ore 11:30 alle 12:30:

Dimostrazioni libere a cura dei ceramisti partecipanti al festival

Dimostrazioni libere a cura dei ceramisti partecipanti al festival Dalle ore 13:00 alle 14:00:

Laboratorio in piazza: attività per adulti e bambini offerta dalla cooperativa Noi Insieme Onlus

Laboratorio in piazza: attività per adulti e bambini offerta dalla cooperativa Noi Insieme Onlus Dalle ore 14:00 alle 15:00:

Dimostrazioni di tornitura a cura dei ceramisti partecipanti al festival

Dimostrazioni di tornitura a cura dei ceramisti partecipanti al festival Dalle ore 15:00 alle 17:00:

Prove di tornitura a cura dei laboratori ManinPasta e Scricciolo

Prove di tornitura a cura dei laboratori ManinPasta e Scricciolo Ore 19:00:

Chiusura festival.

Il programma potrebbe subire variazioni.