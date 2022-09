Incontra tra giovani, istituzioni e stakeholder per affrontare le sfide ambientali, il 30 settembre a Villa Buri

Evento di apertura della prima Settimana Verde a Villa Buri

Giovani, istituzioni e stakeholder dialogano per il pianeta, determinati a unire le forze per affrontare le sfide ambientali ormai sempre più urgenti.

L’occasione è offerta dall’Ong veronese Progettomondo che, venerdì 30 settembre, dalle 17, propone l’evento Become The Change in apertura della prima Settimana Verde promossa a Villa Buri.

Un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno partecipato al campus estivo organizzato dall’associazione nell’ambito del progetto Erasmus+ Become. Be a ChangeMaker, presenteranno il Position Paper elaborato e soprattutto ruoteranno insieme intorno a quattro tavoli di confronto per lanciare idee e ascoltare proposte ad amministratori e rappresentanti di associazioni impegnate per l’ambiente.

L’assessore all’ambiente del Comune di Verona, Tommaso Ferrari, e quello alle politiche giovanili, Jacopo Buffolo, prenderanno parte all’evento, insieme al presidente del consiglio, Stefano Vallani e alla vicepresidente del consiglio, Veronica Atitsogbe. Immancabile anche la presenza di un rappresentante di Amia.

Ci saranno poi rappresentanti e presidenti di associazioni come Legambiente, Fiab Verona, Cocai, Reverse, gli Studenti Medi e la rete Udu, pronti a partecipare alle attività del cosiddetto Arcipelago ideato da Progettomondo.

Con l’occasione l’Ong veronese, nell’ambito del progetto “Become. Be a Change Maker”, donerà anche un albero al grande parco di Villa Buri.

“Abbiamo lavorato con un gruppo di ragazzi e ragazze che, dopo dopo aver approfondito la tematica in una dinamica di peer education, hanno stilato una serie di obiettivi e priorità sul tema della cura del pianeta e della partecipazione dei giovani nell’identificazione di soluzioni a livello locale”, spiega Valeria Melegari dell’ufficio educazione di Progettomondo.

“Il 30 settembre avranno modo di presentare brevemente alle istituzioni e agli stakeholder il lavoro svolto, per poi dare il via a un dialogo informale tra le parti, facilitato dai giovani stessi. Le adesioni ricevute confermano una grande apertura e volontà di condivisione e confronto, anche da parte dell’amministrazione. I presenti saranno coinvolti a ruota in alcuni tavoli di lavoro, che insieme formano quello che abbiamo definito un arcipelago. L’isola dei realisti, l’isola dei sognatori, l’isola dei pigri e l’isola dei Change Maker sono i nomi dei singoli tavoli in cui ognuno potrà dare la propria visione dello stato attuale, di quello che vorrebbe per il contesto in cui vive e di quali sono i freni e gli stimoli nella realizzazione di una città e di un mondo più sostenibile”.

La Settimana Verde, in programma fino al 3 ottobre, è promossa dall’Associazione Villa Buri onlus con la partecipazione dell’Associazione Amici di Villa e Bosco Buri, cooperativa sociale Le Rondini, cooperativa sociale Panta Rei, Comunità di San Rocco di Castiglione, associazione Amici del Lazzaretto, Commissione Nuovi Stili di Vita e Diocesi di Verona. Verranno proposti attività e giochi per bambini, installazioni artistiche, proiezioni, passeggiate e letture nella natura, visite al Lazzaretto e alla Villa. Grazie ad Adige Rafting, si navigherà pure fino all’altra sponda dell’Adige.